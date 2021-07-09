طريقة عمل كرات بطاطس بحشو جبنه واللحم مفروم كرات بطاطس من مطبخ إيطالي، تعتبر كرات بطاطس من أفضل أنواع الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتم تناولها بكثرة في مطاعم لأنها خفيفة ولها طعم خاص مميز لها مذاق لذيذ كما إنها تعد بسرعة وسهولة بأكثر من طريقة سنتعرف على تحضير كرات بطاطس محشوة جبن مع اللحم على طريقة إيطالية فلابد من متابعة مكونات وخطوات حتى تعطيك نفس نتيجة وتكون لديك وجبة متكاملة سيعشقها اولادك ويطلبون منك إعدادها بكثرة لطعمها مميز شهي. طريقة كرات بطاطس بالجبن واللحم مفروم نحتاج إلى كيلو من بطاطس بحجم متوسط. عدد 2 بيض مفصول عن بياض . عدد 4 ملاعق كبيرة من جبن رومي مع جبن شيدر. أو جبن موتزاريلا كما تفضلين ضعيها في بطاطس. ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم. بصلة بحجم متوسط مبشورة. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب من دقيق الأبيض. كوب من بقسماط ناعم. كمية من زيت القلي وتحمير. ملعقة كبيرة من سمن بلدي. تحضير سريع لكرات بطاطس بالجبنه واللحم مفروم يتم غسل بطاطس وسلقها في كمية من ماء مغلي من دون تقشيرها، يضاف إلى ماء سلق بطاطس القليل من ملح.

ثم احضري وعاء وضعي عليه بطاطس مسلوقة مع صفار بيض وجبن مبشور وهرسهم معا جيدا معا حتى تكون قطعة واحدة.

ثم احضري مقلاه وضعي عليها ملعقة من زبدة طرية ويضاف عليها بصل مفروم ويتم تقليبه جيدا حتى يصبح لون البصل ذهبي.

ثم بعد تحمير بصل يضاف إلى خلطة بطاطا ويضاف عليه بقدونس مفروم مع ملح والفلفل الأسود.

ثم تقطع عجينة بطاطس بالجبن وتشكل على شكل كرات بحجم متوسط وتخفق بيضة مع ملح وفلفل أسود، وتقلب بها كرات بطاطس ثم إلى دقيق ثم إلى بيض ثم إلى بقسماط.

بحيث تغلف مرات بطاطس بالبقسماط من كل جوانب، ثم يسخن زيت على حرارة عالية وتقلب فيه كرات بطاطس بالجبن وترفع من زيت وتقدم ساخنة. طريقة كرات البطاطس باللحم مفروم 250 حرام لحم مفروم. ثمرة بطاطس كبيرة حجم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف كوب من جبن موتزاريلا. 3/4 كوب من بقسماط مطحون. فص ثوم مفروم. بيضة واحدة ملعقة صغيرة من ريحان مطحون. ملح وفلفل أسود. طريقة كرات بطاطس بالجبن واللحم مفرومتحضير سريع لكرات بطاطس بالجبنه واللحم مفرومطريقة كرات البطاطس باللحم مفروم الوسوم

طريقة عمل كرات بطاطس بحشو جبنه واللحم مفروم كرات بطاطس من مطبخ إيطالي، تعتبر كرات بطاطس من أفضل أنواع الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتم تناولها بكثرة في مطاعم لأنها خفيفة ولها طعم خاص مميز لها مذاق لذيذ كما إنها تعد بسرعة وسهولة بأكثر من طريقة سنتعرف على تحضير كرات بطاطس محشوة جبن مع اللحم على طريقة إيطالية فلابد من متابعة مكونات وخطوات حتى تعطيك نفس نتيجة وتكون لديك وجبة متكاملة سيعشقها اولادك ويطلبون منك إعدادها بكثرة لطعمها مميز شهي. طريقة كرات بطاطس بالجبن واللحم مفروم نحتاج إلى كيلو من بطاطس بحجم متوسط. عدد 2 بيض مفصول عن بياض . عدد 4 ملاعق كبيرة من جبن رومي مع جبن شيدر. أو جبن موتزاريلا كما تفضلين ضعيها في بطاطس. ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم. بصلة بحجم متوسط مبشورة. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب من دقيق الأبيض. كوب من بقسماط ناعم. كمية من زيت القلي وتحمير. ملعقة كبيرة من سمن بلدي. تحضير سريع لكرات بطاطس بالجبنه واللحم مفروم يتم غسل بطاطس وسلقها في كمية من ماء مغلي من دون تقشيرها، يضاف إلى ماء سلق بطاطس القليل من ملح.

ثم احضري وعاء وضعي عليه بطاطس مسلوقة مع صفار بيض وجبن مبشور وهرسهم معا جيدا معا حتى تكون قطعة واحدة.

ثم احضري مقلاه وضعي عليها ملعقة من زبدة طرية ويضاف عليها بصل مفروم ويتم تقليبه جيدا حتى يصبح لون البصل ذهبي.

ثم بعد تحمير بصل يضاف إلى خلطة بطاطا ويضاف عليه بقدونس مفروم مع ملح والفلفل الأسود.

ثم تقطع عجينة بطاطس بالجبن وتشكل على شكل كرات بحجم متوسط وتخفق بيضة مع ملح وفلفل أسود، وتقلب بها كرات بطاطس ثم إلى دقيق ثم إلى بيض ثم إلى بقسماط.

بحيث تغلف مرات بطاطس بالبقسماط من كل جوانب، ثم يسخن زيت على حرارة عالية وتقلب فيه كرات بطاطس بالجبن وترفع من زيت وتقدم ساخنة. طريقة كرات البطاطس باللحم مفروم 250 حرام لحم مفروم. ثمرة بطاطس كبيرة حجم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف كوب من جبن موتزاريلا. 3/4 كوب من بقسماط مطحون. فص ثوم مفروم. بيضة واحدة ملعقة صغيرة من ريحان مطحون. ملح وفلفل أسود. طريقة كرات بطاطس بالجبن واللحم مفرومتحضير سريع لكرات بطاطس بالجبنه واللحم مفرومطريقة كرات البطاطس باللحم مفروم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كرات بطاطس بحشو جبنه واللحم مفروم كرات بطاطس من مطبخ إيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.