الزيت السحري لتكثيف الشعر في أسبوع بسرعة فائقة ليصبح مثل ذيل الحصان

الزيت السحري لتكثيف الشعر، حيث تبحث العديد من الفتيات على الأنترنت على وصفات لتكثيف الشعر بسرعة، ولا يعلم الكثير أن هناك العديد من الزيوت الطبيعية تعمل على تطويل الشعر وزيادة كثافته حتى يصبح مثل ذيل الحصان في أسرع وقت، يجب مراعاة عدم الزيادة أو النقص في المكونات المذكورة أثناء التحضير أو الاستعمال للحصول على أسرع وصفة لتكثيف الشعر.

يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة اليومية التي تسبب ضعف وتساقط الشعر؛ مثل استخدام مكواة الشعر أو السشوار على المدى الطويل، كما أن استخدم المشط البلاستيك يقوم على بث موجات كهربية تسبب ضعف الشعر وتساقطه؛ لذلك يجب استبداله بمشط خشبي قبل البدء في استخدام الزيت السحري لتكثيف الشعر.

الزيت السحري لتكثيف الشعر

يعد زيت الخروع هو أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه لما يحتويه على مواد مؤكسدة طبيعية للشعر، تعمل هذه المواد على تجديد خلايا بصيلات الشعر وتقوية الأنسجة التي تقوم بتكثيف الشعر وزيادة لمعانه، ضعي كمية مناسبة من زيت الخروع على شهرك قبل النوم وستلاحظين تكثيف الشعر في أسبوع.

خلطة الزيوت الطبيعية

تستخدم خلطة الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه لجميع أنواع الشعر؛ الناعم أو الخشن أو المجعد مهما أختلف طوله، يمكنك تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقتين من زيت الخروع مع معلقة من زيت جوز الهند واللوز والأرجان والنعناع والشاي في وعاء صغير. قومي بخلط المكونات بشكل جديد حتى تتجانس لمكونات وتتماسك في قوام واحد. يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجوانب والخلف والأمام. تكرر هذه الخلطة يومياً لمدة شهر كامل على التوالي قبل النوم.

عصير البصل لتكثيف الشعر

يعد عصير البصل لتكثيف الشعر من أفضل الوصفات المستخدمة والأرخص من حيث التكلفة، يمكنك تحضير العصير من الخطوات التالية: