عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه في أسبوع بدون أدوية بوصفة منزلية بسيطة

عصير البصل لتطويل الشعر، يعد إحدى المكونات التي تدخل في علاجات الشعر بشكل طبيعي، لمما يحتويه على العديد من المواد المؤكسدة التي تساعد على زيادة إنتاج لشعر ونموه وتجديد الخلايا، كما تبحث الفتيات عن وصفات الطبيعية لتطويل الشعر، حيث يعد الشعر الناعم الطويل من أهم علامات الجمال عند النساء، قبل البدء في استخدام هذه الوصفة يجب التوقف عن استخدام بعض العادات الخاطئة، لا سيما مثل استخدام مكواة الشعر أو السشوار الذي يسبب ضعف وتساقط الشعر.

في هذه المقال نقدم لكم العديد من الوصفات المنزلية لتطويل الشعر، لكن يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو النقص في المكونات للحصول على أفضل نتيجة في تطويل الشعر، مع مراعاة الاستعمال وفق التعليمات للحصول على أفضل نتيجة بأسرع وقت عند أستخدام عصير البصل لتطويل الشعر.

هذه الوصفة هي الأرخص من حيث التكلفة في تطويل الشعر وتكثيفه، يمكنك تحضير المكونات عن طريق الخطوات التالية:

ثمرتين من البصل.

مبشرة لتقطيع البصل.

وعاء دائري به ماء.

ماء البصل لتكثيف الشعر وتطويله

يعمل البصل على تجديد الخلايا وتطويل الشعر في أسبوع، حيث تبدأ البصيلات بإعادة إنتاج الشعر من جديد، إليكم طريقة الاستعمال:

تقطيع البصل إلى قطع صغيرة الحجم بواسطة المبشرة. إضافة قطع البصل إلى وعاء به ماء والانتظار لمدة 24 ساعة. بعد مرور يوم كامل يتم تصفية الماء من البصل لاستخراج ماء البصل لتطويل الشعر. توزيع السائل على الشعر بالكامل من الأمام والخلف والجوانب. تدليك فروة الرأس برفق بشكل دائري وارتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة. بعد مرور ساعة يتم غسل الشعر بالماء الدفئ والشامبو لإزالة رائحة البصل من الشعر. يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل على لتوالي حتى يتم تطويل الشعر بسرعة فائقة.

يقوم البصل على تغذية الشعر والحفاظ على لمعانه وكثافته، كما تتناسب هذه الوصفة مع جميع أنواع الشعر الناعم أو الخشن و المجعد، سواء كان الشعر طويل أو قصير فيمكن استخدامها وملاحظة الفرق عند استعمال عصير البصل لتطويل الشعر.