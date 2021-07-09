طريقة الكباب الدجاج مثل المطاعم بطريقة شهية وجبة موفرة ولذيذه في ثلث ساعه

هل تعلم ان يوجد الكباب الفراخ مثل كباب اللحمة، طريقة الكباب يتميز دجاج كباب بطعمه الرقيق بشكل غير عادي ورائحته الرائعة من التوابل المختلفة. هذا الطبق يستحق أن يأخذ مكانًا على طاولتك الاحتفالية أو اليومية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لهذه الوصفة، من الجيد جدًا طهي طبق على الشواية أو النار، في الهواء الطلق بصحبة العائلة والأصدقاء.

طريقة الكباب الدجاج

تتميز هذه الوجبة بطعمها ألذيذ مع رائحتها الشاهية حيث أنها غير مكلفة، حيث كل ما تحتجين هو:

دجاج (يفضل فيليه) 1200 جرام.

بصلة بصل 4 قطع.

ليمون (حجم وسط) 1 قطعة.

البقدونس (أو أي نوع من أنواع الخضر الأخرى) 1 حفنة.

ملح الطعام حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون حسب رغبتك.

طريقة التحضير

اشطفي الدجاج جيدًا تحت الماء الجاري البارد، ثم قطعه إلى مكعبات أو شرائح متوسطة الحجم، أيهما يناسبك. ثم قشري البصل واشطفه بالماء البارد، ثم قطعيه إلى أربع أو ست قطع حتى يسهل تمريره عبر مفرمة اللحم، او الكبة. ثم الآن نمرر الشرائح المحضرة من خلال مفرمة لحم ذات ثقوب متوسطة أو كبيرة، ثم نمرر البصل. أضف الفلفل المطحون والملح إلى الكتلة الناتجة حسب رغبتك، ثم أضف القليل من عصير الليمون. تذكر أنك لست بحاجة إلى إضافة أي توابل أخرى في هذه المرحلة. ثم اخلطي الكتلة بالكامل جيدًا وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريبًا.

باقي طريقة التحضير

عند نقع اللحم المفروم، أخرجه من البرد، بللي يديك بالماء البارد وابدأ في دحرجة كتل اللحم المفروم في يديك لتشكيل شرائح طويلة. ثم مرر سيخًا خشبيًا بطول الكستليت بالكامل. الآن قم بتسخين سرعة الشواية على نار متوسطة، أضف القليل من الزيت النباتي وضع الأسياخ مع شرحات. اقليهم على نفس الحرارة من جميع الجوانب حتى يصبح لونهم بنياً ذهبياً، مع تقليبهم بانتظام باستخدام صينية خشبية. عندما يصبح الكباب جاهزًا، ضعيه جيدًا على طبق التقديم ورشي فوقه البقدونس المفروم. يُفضل تقديمه ساخنًا. بالنسبة للطبق الجانبي، يمكنك تقديم البطاطس المهروسة أو أي طبق آخر يرضي روحك. أتمنى لك وجبة شهية