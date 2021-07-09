كرات شعيرية ذهبية بالتمر و مكسرات حلويات سهلة وسريعة

كرات شعيرية ذهبية بالتمر مكسرات حلويات سهلة وسريعة، من أشهى أصناف حلويات سريعة مميزة التي لها مذاق وطعم شهي رائع وقوامها هش مقرمشة من خارج كما أن كرات سميد بالشعيرية لها قيمة غذائية عالية وضرورة لبناء الجسم وعندما ترغب ربة الأسرة في عمل كرات سميد بالشعيرية مقرمشة يمكن إضافة لها التمر ومكسرات تزيد من طعمها رائع وسنتعرف معكم على خطوات تحضير حلوى كرات شعيرية بالتمر ومكسرات يجب اتباعها بالتفصيل حتى تكون بنفس طعم حلى كرات سميد الجاهزة فتعلموا معنا طريقة صنع أشهى حلويات. طريقة كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الشهية نحتاج إلى عدد ثلاث أكواب من حليب كامل الدسم سائل. كوب كبير من قشطة حلويات. كوب من شعيرية. نصف كوب من سكر حبيبات. عدد 6 ثمرات من التمر بدون نوى ومقطع إلى قطع صغيرة. عدد اثنين ملعقة من سمن بلدي. ملعقة كبيرة من مكسرات مشكل. مع ماء ورد وكاجو وفستق حلبي وزبيب. ملعقة صغيرة من هيل مطحون. خطوات تحضير كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الذهبية تضع سمن بلدي في مقلاه واسعة وترفع على نار بحرارة متوسطة، وتترك حتى تذوب في مقلاه، وتوضع عليه اللوز مجروش.

وتقلب حتى يكون لون اللوز ذهبي وترفع اللوز من سمن بعد تحميره وتتركه على ورق مطبخ حتى تتشرب سمن زائد.

ثم يضاف زبيب على سمنه وتحمص في مقلاه وتقلب حتى تلاحظ انتفاخ قطع زبيب وتنقل على ورق مطبخ لتتشرب سمنة.

ثم يتم عمل نفس خطوة في تحميل فستق حلبي مع سمن في مقلاه حتى يأخذ لون ذهبي، وتقليبه ورفعه على ورق مطبخ للتخلص من زيت زائد.

ثم تقلب شعيرية في سمن مع تقليب حتى تأخذ لون ذهبي وترفع من على نار وتترك جانبا، ثم ضع الحليب والقشطة والهيل مطحون، وتترك على نار متوسطة وتقلب حتى يصل الحليب إلى درجة غليان، ثم يضاف عليه السمن والشعيربة المحمصة مع تقليب لمدة 10 دقائق حتى يكون قوام حليب سميك، ثم يضاف ماء ورد وتمر مقطع لقطع صغيرة وتقلب.

ثم تشكل الخليط بعد أن يبرد على شكل كرات وتزين بمجموعة مكسرات محمصة، وتدخل كرات في ثلاجة حتى تتماسك لعدة ساعات وتقدم حلوى باردة. طريقة كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الشهيةخطوات تحضير كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الذهبية الوسوم

كرات شعيرية ذهبية بالتمر مكسرات حلويات سهلة وسريعة، من أشهى أصناف حلويات سريعة مميزة التي لها مذاق وطعم شهي رائع وقوامها هش مقرمشة من خارج كما أن كرات سميد بالشعيرية لها قيمة غذائية عالية وضرورة لبناء الجسم وعندما ترغب ربة الأسرة في عمل كرات سميد بالشعيرية مقرمشة يمكن إضافة لها التمر ومكسرات تزيد من طعمها رائع وسنتعرف معكم على خطوات تحضير حلوى كرات شعيرية بالتمر ومكسرات يجب اتباعها بالتفصيل حتى تكون بنفس طعم حلى كرات سميد الجاهزة فتعلموا معنا طريقة صنع أشهى حلويات. طريقة كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الشهية نحتاج إلى عدد ثلاث أكواب من حليب كامل الدسم سائل. كوب كبير من قشطة حلويات. كوب من شعيرية. نصف كوب من سكر حبيبات. عدد 6 ثمرات من التمر بدون نوى ومقطع إلى قطع صغيرة. عدد اثنين ملعقة من سمن بلدي. ملعقة كبيرة من مكسرات مشكل. مع ماء ورد وكاجو وفستق حلبي وزبيب. ملعقة صغيرة من هيل مطحون. خطوات تحضير كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الذهبية تضع سمن بلدي في مقلاه واسعة وترفع على نار بحرارة متوسطة، وتترك حتى تذوب في مقلاه، وتوضع عليه اللوز مجروش.

وتقلب حتى يكون لون اللوز ذهبي وترفع اللوز من سمن بعد تحميره وتتركه على ورق مطبخ حتى تتشرب سمن زائد.

ثم يضاف زبيب على سمنه وتحمص في مقلاه وتقلب حتى تلاحظ انتفاخ قطع زبيب وتنقل على ورق مطبخ لتتشرب سمنة.

ثم يتم عمل نفس خطوة في تحميل فستق حلبي مع سمن في مقلاه حتى يأخذ لون ذهبي، وتقليبه ورفعه على ورق مطبخ للتخلص من زيت زائد.

ثم تقلب شعيرية في سمن مع تقليب حتى تأخذ لون ذهبي وترفع من على نار وتترك جانبا، ثم ضع الحليب والقشطة والهيل مطحون، وتترك على نار متوسطة وتقلب حتى يصل الحليب إلى درجة غليان، ثم يضاف عليه السمن والشعيربة المحمصة مع تقليب لمدة 10 دقائق حتى يكون قوام حليب سميك، ثم يضاف ماء ورد وتمر مقطع لقطع صغيرة وتقلب.

ثم تشكل الخليط بعد أن يبرد على شكل كرات وتزين بمجموعة مكسرات محمصة، وتدخل كرات في ثلاجة حتى تتماسك لعدة ساعات وتقدم حلوى باردة. طريقة كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الشهيةخطوات تحضير كرات شعيرية بالتمر ومكسرات الذهبية

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