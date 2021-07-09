جدول تمارين رياضية لإنقاص الوزن للرجال ونتيجة لا تصدق

جدول تمارين رياضية لإنقاص الوزن للرجال يعد الحل الأمثل للرجال الذين يعانون من الوزن الزائد ويريدون إنقاص أوزانهم بشكل منظم، حيث إن الوزن الزائد من أكثر المشاكل التي تؤرقهم، خاصة إن كانوا يتناولون الكثير من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والتي بدورها تعمل على زيادة أوزانهم، لوجود الكثير من الدهون المشبعة والزيوت بها.

فيما يلي جدول تمارين رياضية يستطيع الرجال اتباعه لإنقاص أوزانهم:

اسم التمارين شرح التمارين تمارين البطن تعمل على شد الجسم وإنقاص الوزن وتكون بالنوم على الأرض وثني الرجلين ورفع القسم العلوي من الجسم للأعلى، والاستلقاء مرة أخرى وتكرر عدة مرات. تمرين الدراجة يعمل على شد ترهلات الفخذين وحرق دهون البطن والفخذين، ويمارس على الدراجة الهوائية أو بالاستلقاء على الأرض ورفع الرجلين للأعلى وتحريكهما كما لو أن الشخص يركب دراجة. تمرين الرقبة وفيه تثبت الرقبة على أحد الجوانب، وتحرك للأمام، ثم يتم الانتقال للطرف الآخر، وإعادة نفس الحركة. تمرين المشي يعمل على خسارة الوزن بسرعة فائقة، وشد عضلات الرجلين، ويمكن ممارسته في المنزل باستخدام آلة المشي ويكون مشيًا سريعًا ولا يقل عن نصف ساعة في اليوم أو في الشارع.

إلى جانب وجود جدول تمارين رياضية لإنقاص الوزن للرجال هناك بعض التمارين التي يمكن للمبتدئين ممارستها لإنقاص أوزانهم، وهي:

السباحة: وهي التي تعمل على إنقاض الوزن وتعتبر رياضة مفيدة وتقوي عضلات القلب والجسم، مثل عضلات الظهر وعضلة الذراعين ، وتعمل على حرق الكثير من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.

وهي التي تعمل على إنقاض الوزن وتعتبر رياضة مفيدة وتقوي عضلات القلب والجسم، مثل عضلات الظهر وعضلة ، وتعمل على حرق الكثير من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم. صعود الدرج: وهو من التمارين السهلة التي يمكن لأي شخص القيام بها كل يوم، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية للجسم ويحرق الدهون في منطقتي الفخذين والأرداف.

وهو من التمارين السهلة التي يمكن لأي شخص القيام بها كل يوم، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية للجسم ويحرق الدهون في منطقتي والأرداف. النط بالحبل: يساهم بدرجة كبيرة في التخلص من الدهون الزائدة والسعرات الحرارية، لأنه يحرك عضلات الساقين والذراعين بحركات دائرية.

هناك تمارين يمكن للرجال اتباعها لتخفيف الوزن، إلى جانب جدول تمارين رياضية لإنقاص الوزن للرجال وهي:

تمارين الآيروبيك: وينصح ببداية ممارسة تمارين الآيروبيك المتوسطة والمعتدلة، ويجب على الرجال ممارستها 150 دقيقة في الأسبوع، وينصح بالتركيز على التمارين التي تزيد معدل ضربات القلب .

وينصح ببداية ممارسة تمارين الآيروبيك المتوسطة والمعتدلة، ويجب على الرجال ممارستها 150 دقيقة في الأسبوع، وينصح بالتركيز على التمارين التي تزيد معدل ضربات . كرة السلة: وتعتبر من أبسط التمارين التي يمكن ممارستها، حيث إنها تعمل على زيادة مرونة الجسم وحرق الكثير من السعرات الحرارية، والتي تتراوح ما بين 600 إلى 900 سعرة حرارية.

وتعتبر من أبسط التمارين التي يمكن ممارستها، حيث إنها تعمل على زيادة مرونة الجسم وحرق الكثير من السعرات الحرارية، والتي تتراوح ما بين 600 إلى 900 سعرة حرارية. رفع الأثقال: إن تمارين رفع الأثقال تعمل على تحفيف وزن الرجال بسرعة فائقة، لأن بناء العضلات يحرق الدهون، وينصح بممارسة تمارين رفع الأثقال 3 مرات أسبوعيًا، والتركيز على الجسم كله، على أن تمارس التمارين التي تحرك الكثير من عضلات الجسم في وقت واحد.

يمكن للرجال تخفيف الوزن والتخلص من الكرش ودهون البطن لديهم من خلال اتباع جدول نظام غذائي للتخسيس لمدة 10 أيام، وهو:

الوجبة مكوناتها الإفطار كوب شاي بلبن و3 قطع بسكويت، وبعد ساعة ثمرة فاكهة. أو 3 ملاعق فول وربع رغيف بلدي. وبعد ساعة ثمرة فاكهة. الغداء ربع فرخة مشوية وطبق سلطة خضراء و3 ملاعق مكرونة مسلوقة. سناك بعد 4 ساعات طبق شوفان بالعسل. وبعد الغداء كوب بذور قرفة. وقبل العشاء 2 كوب ماء. العشاء ثمرة فاكهة وكوب زبادي. أما بعد العشاء كوب من المريمارية أو القرفة.

الخاتمة

جدول تمارين رياضية لإنقاص الوزن للرجال يعد أفضل حل يمكنهم الاعتماد عليه إلى جانب ممارستهم للرياضة، ليتخلصوا من الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الكثير من أوزانهم في وقت قياسي.