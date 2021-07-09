فاهيتا الفراخ الوصفة الأشهى والاخف في حر الصيف

الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طرق جديدة وغير تلقائية لتناول الأطعمة استجابة لرغبات أفراد العائلة وبالأخص الأطفال، ومن أشهى الأكلات المفضلة لدي الأطفال فاهيتا الدجاج فهي من أولى الأطعمة اللذيذة والمفضلة إليهم، غير أنها تعتبر مصدر جيد جدا لمد الجسم بالعديد من البروتين والحديد، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية وغيرها من الفوائد اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خالية من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل فاهيتا الدجاج.

مكونات عمل فاهيتا الدجاج:

فاهيتا الدجاج من أشهر المأكولات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق جذاب جعلها من أولى الأطعمة التي نتناولها بصفة مستمرة، ولكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج نحتاج إلى هذه المكونات وهي:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نجهز ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي، والفلفل الأحمر الرومي.

نحتاج إلى كمية مناسبة من الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.

نجهز نصف كوب من اللبن الزبادي، وربع كوب من الجبنة الشيدر.

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من هذه المكونات ألا وهي: البابريكا الحلوة، والكمون المطحون.

نجهز بصلة مع فص من الثوم المهروس.

نقوم بشراء قطعتين من صدر الدجاج المسحب، مع ثلاثة أرغفة من تورتيلا الدقيق العادي.

كيفيه تجهيز فاهيتا الدجاج في المنزل:

لكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج في المنزل نقوم بإتباع الآتي ألا وهو: