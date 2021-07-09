أشهى وأسهل طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحم المفروم من الأطباق التي تتميز بمذاقها الرائع مما جعله من أولى الأطباق التى لا غنى عنه بصفة عامة وبالأخص في المناسبات والأعياد، غير أن تناول كمية قليلة منه تجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المفيدة جدا للصحة العامة، وأيضاً يحبه الأطفال ويطلبونه بصفة مستمرة ومن الممكن إضافة معه الخضروات لجعله طبق متكامل العناصر الغذائية، فتعالوا لنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات عمل الجلاش باللحم المفروم:

لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ألا وهي:

نحتاج إلى بصلتين متوسطة الحجم.

نحضر بيضة واحدة.

أربعة ملاعق كبيرة من اللبن.

كمية من الملح، والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

كمية من الزيت.

نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ولفة من الجلاش.

نحتاج إلى كوب من هذه المكونات ألا وهى: فلفل ألوان، جزر مقطع، طماطم مقطعة، بازلاء، بطاطس مقطعة.

كيفية تحضير الجلاش باللحم المفروم:

لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهى: