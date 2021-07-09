أشهى وأسهل طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحم المفروم من الأطباق التي تتميز بمذاقها الرائع مما جعله من أولى الأطباق التى لا غنى عنه بصفة عامة وبالأخص في المناسبات والأعياد، غير أن تناول كمية قليلة منه تجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المفيدة جدا للصحة العامة، وأيضاً يحبه الأطفال ويطلبونه بصفة مستمرة ومن الممكن إضافة معه الخضروات لجعله طبق متكامل العناصر الغذائية، فتعالوا لنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.مكونات عمل الجلاش باللحم المفروم:
لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ألا وهي:
- نحتاج إلى بصلتين متوسطة الحجم.
- نحضر بيضة واحدة.
- أربعة ملاعق كبيرة من اللبن.
- كمية من الملح، والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- كمية من الزيت.
- نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ولفة من الجلاش.
- نحتاج إلى كوب من هذه المكونات ألا وهى: فلفل ألوان، جزر مقطع، طماطم مقطعة، بازلاء، بطاطس مقطعة.
لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهى:
- نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا، وتقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم.
- نحضر مقلاة كبيرة الحجم، ونضع فيها كمية من الزيت ثم نضيف البصل المقطع.
- نتركه على النار مع التقليب المستمر لحين انكماش البصل وحصوله على اللون الذهبي الفاتح.
- نقوم بوضع اللحم المفروم والفلفل الأسود والملح.
- نقوم بوضع البازلاء والطماطم والجزر والبطاطس، ونقلبهم جيدا ونتركهم على النار حتى تمام التجانس.
- نجهز صينية مناسبة وندهنها بالزيت أو السمن، ونضع نصف كمية الجلاش فيها مع مراعاة وضع كمية من الزيت أو السمن على حسب الرغبة بين كل طبقة.
- نقوم بوضع خليط اللحم المفروم ثم نرص باقي طبقات الجلاش.
- نقوم بخلط البيض مع اللبن ونخفقه جيدا، ونقطع الجلاش على حسب الرغبة ثم نضيف البيض فوقه.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة، لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح من أسفل وأعلى.
- نقوم بإطفاء الفرن واخراج الجلاش وإعادة تقطيعة مرة أخرى، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله ساحنا.
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الجلاش باللحم المفروم من الأطباق التي تتميز بمذاقها الرائع مما جعله من أولى الأطباق التى لا غنى عنه بصفة عامة وبالأخص في المناسبات والأعياد، غير أن تناول كمية قليلة منه تجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المفيدة جدا للصحة العامة، وأيضاً يحبه الأطفال ويطلبونه بصفة مستمرة ومن الممكن إضافة معه الخضروات لجعله طبق متكامل العناصر الغذائية، فتعالوا لنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.مكونات عمل الجلاش باللحم المفروم:
لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ألا وهي:
- نحتاج إلى بصلتين متوسطة الحجم.
- نحضر بيضة واحدة.
- أربعة ملاعق كبيرة من اللبن.
- كمية من الملح، والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- كمية من الزيت.
- نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ولفة من الجلاش.
- نحتاج إلى كوب من هذه المكونات ألا وهى: فلفل ألوان، جزر مقطع، طماطم مقطعة، بازلاء، بطاطس مقطعة.
لكى نقوم بتحضير الجلاش باللحم المفروم كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهى:
- نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا، وتقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم.
- نحضر مقلاة كبيرة الحجم، ونضع فيها كمية من الزيت ثم نضيف البصل المقطع.
- نتركه على النار مع التقليب المستمر لحين انكماش البصل وحصوله على اللون الذهبي الفاتح.
- نقوم بوضع اللحم المفروم والفلفل الأسود والملح.
- نقوم بوضع البازلاء والطماطم والجزر والبطاطس، ونقلبهم جيدا ونتركهم على النار حتى تمام التجانس.
- نجهز صينية مناسبة وندهنها بالزيت أو السمن، ونضع نصف كمية الجلاش فيها مع مراعاة وضع كمية من الزيت أو السمن على حسب الرغبة بين كل طبقة.
- نقوم بوضع خليط اللحم المفروم ثم نرص باقي طبقات الجلاش.
- نقوم بخلط البيض مع اللبن ونخفقه جيدا، ونقطع الجلاش على حسب الرغبة ثم نضيف البيض فوقه.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة، لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح من أسفل وأعلى.
- نقوم بإطفاء الفرن واخراج الجلاش وإعادة تقطيعة مرة أخرى، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله ساحنا.
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