طريقة المسقعة المصرية الأكلة المصرية الأشهر على أصولها

طبق المسقعة من أشهر الأطباق المتداول تناولها مع وجبة الإفطار والعشاء ومن الممكن تناوله مع وجبة الغداء وإدخال معه اللحم المفروم لجعله طبقا متكامل العناصر الغذائية، فالمسقعة تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن وتعمل على علاج نقص الحديد في الجسم وغيرها من الفوائد الصحية المذهلة للجسم، غير أن مكوناتها متوفرة إلى حد كبير في معظم البيوت لبساطتها، وإليكم مكونات وطريقة عمل المسقعة المصرية.

مكونات تحضير المسقعة المصرية بالباذنجان:

المسقعة من أشهر الأطباق المنتشرة في جميع أنحاء العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، ومعظم البيوت المصرية تقوم بتحضيرها مع إضافة لها اللحم المفروم أو الإستغناء عنه على حسب الرغبة، ولكي نقوم بتحضير المسقعة بالباذنجان نحتاج إلى:

نحتاج إلى بصلة صغيرة الحجم.

كمية من الفلفل الأسود على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نقوم بشراء ربع كيلو جرام من اللحم المفروم، وكيلو جرام من الطماطم، وكيلو ونصف جرام من الباذنجان الرومي.

نحتاج إلى كمية من البابريكا، والملح على حسب الرغبة.

نجهز فصين من الثوم، وثلاث ثمرات كبيرة الحجم من البطاطس، وثمرتين من الفلفل الحار “اختياري”.

كمية من الزيت للقلي.

كيفية تجهيز المسقعة بالباذنجان:

إن تحضير المسقعة بالباذنجان من أبسط الأشياء التي نقوم بتحضيرها في المنزل ولكي نقوم بتجهيز المسقعة بالباذنجان نتبع الآتي: