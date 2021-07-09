أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد ليكي ولبنوتك سيجعل شعرك كخيوط الحرير

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد، فرد الشعر بالمنزل من الوصفات التي لها نتائج سريعة في فترة قصيرة، لذلك يبحث الكثيرين عن طرق فرد الشعر المجعد بالمنزل بدلاً من الذهاب إلي صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة. ولكن بعد فترة سوف تلاحظين انتهاء الفرد ويعود شعرك إلي الحالة الأولى التي كان عليها. ومع المداومة على تلك الخلطات الطبيعية سوف تلاحظين النتيجة من أول أسبوع سوف يصبح شعرك حريري وناعم وكذلك شعر طفلتك ينصح باستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر ولذلك سوف نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لفرد الشعر المجعد وتنعيمه.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر

هذه الخلطة الطبيعة من أقوي وصفات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد وسوف تجعل شعرك ناعم في خلال أسبوع واحد

ثلاث ملاعق نشا

حبة بيض

2 ملعقة زيت زيتون

أحضري إناء وقومي بخلط النشا والزيت جيداً ثم إضافة حبة البيض وخفقهم حتي التجانس ثم ابدئي بتقسيم شعرك جزئيين اذا كان طويلا وخاصة لشعر البنات الطويل حتى يسهل عليك تطبيق الخلطة.

نضع نصف الكمية على نصف شعرك ونقوم بتوزيعها من الاسفل الى الاعلى وعلى الخصل حتي يستفيد شعرك كله منها وتكون هذه الطريقة والشعر جاف بعد الغسيل بالشامبو.

يتم توزع نصف النشا على نصف شعرك والنصف الاخر على نصف الشعر الاخر ثم قومي بتوزيعه على الشعر بالكامل.

أما إذا كنتي لا تريدي تقسيم شعرك فعليكِ بتوزيع النشا على شعرك ثم قومي بتدليكه جيدا ثم تنتظر عشر دقائق ثم وضع الزيت المستخدم للشعر على شعرك.

ثم انتظري ساعة وقومي بغسل الشعر وسو تلاحظين النتيجة السحرية وتكرر تلك الخلطة مرتين في الأسبوع.

طريقة استعمال الخلطةأقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد في ثواني

في هذه الخلطة السحرية سوف تحتاجين إلي

ثلاث ملاعق كبيرة زبادي كامل الدسم، حبة بيض، وملعقة من العسل الأبيض

ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض ويوضع الخليط على شعرك من الجذور الى الأطراف وتأكدي بأنه يغطى الشعر كله وتركه لمده 20 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر تلك الخلطة مرة بالأسبوع لترطيب وتنعيم الشعر.

كريم الأرز المنزلي لفرد الشعر

الأرز من المكونات الفعالة والسريعة لجعل الشعر أكثر نعومة، ويمكن استخدام ماء الأرز بعد نقعة في الماء للبشرة والشعر ويمكنك صنع كريم الأرز لفرد الشعر وهذه خطوات عمل الكريم:

3 معالق من الأرز

4 ملاعق من الحليب

ملعقتين من العسل

طريقة التحضير،