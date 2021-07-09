الجمبري المقلي بطريقة مقرمشة ولذيذة وفي 3 خطوات فقط

الجمبري من الأطعمة المليئة بالفوائد الجبارة لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الأمراض الخطيرة، فهو يقي من السرطان وأيضاً مرض السكري، ويعد من أولى المصادر الرئيسية التي تمد الجسم بالعديد من البروتينات، غير أنه مفيد جدا للأشخاص الذين يقومون بإتباع أنظمة رجيم مختلفة لأنه يساعد على علاج السمنة، ومفيد جدا لخلايا الدم الحمراء والأعصاب لاحتوائه على فيتامينات كثيرة ومن أهمها فيتامين ب12، فهناك من يقومون بتناوله مسلوق أو كفتة أو مقلي وهذا ما نتعرف عليه ألا وهو مكونات وطريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش لفاطمة أبو حاتي. مكونات عمل الجمبري المقرمش لفاطمة أبو حاتي: مكونات عمل الجمبري المقرمش لفاطمة أبو حاتي: لكى نقوم بتجهيز الجمبري المقلي المقرمش نحتاج إلى: كمية مناسبة من الكمون والكزبرة الناشفة، مع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نقوم بشراء كيلو جرام من الجمبري متوسط الحجم.

نحتاج إلى كمية من الفلفل الأسود على حسب الرغبة، وربع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم. أما بالنسبة لمكونات الغطاء الخارجى نحتاج إلى: كمية كبيرة من الزيت للقلي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كميه من الكركم على حسب الرغبة.

نجهز كوب من الدقيق وملح على حسب الرغبة، وكوب من الماء. كيفية تجهيز الجمبري المقلي المقرمش: في البداية نقوم بتقشير الجمبرى مع مراعاة التأكد من إزالة الكيس الرملي، وغسله جيدا بإستخدام الماء وتصفيته عن طريق إستخدام المصفاة. نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه الفلفل الحار وعصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الأسود والكزبرة والكمون، ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الجمبرى المصفى ونقلبه للعمل على إدخال جميع التوابل داخل الجمبري، ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر للعمل على تغلغل جميع التوابل بداخله. نحضر إناء آخر ونضع فيه مكونات الغطاء الخارجي فيما عدا الزيت، ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الجمبري في خليط التغطية مع مراعاة التأكد من أن جميع الجمبري تم تغطيته بالغطاء الخارجي من جميع الجهات. نحضر مقلاة عميقة ونضع فيها كمية كبيره من الزيت، ونضعها على النار ونتركها تسخن نهائياً. نقوم بقلي الجمبري لمدة دقائق قليلة لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نقوم بنشل الجمبري وتصفيته على مناديل ورقية ووضعه في طبق التقديم، ونتناوله ساخنا مع سندوتشات وسلطات وطحينة أو مع الأرز على حسب الرغبة. كيفية تجهيز الجمبري المقلي المقرمش: الوسوم

الجمبري من الأطعمة المليئة بالفوائد الجبارة لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الأمراض الخطيرة، فهو يقي من السرطان وأيضاً مرض السكري، ويعد من أولى المصادر الرئيسية التي تمد الجسم بالعديد من البروتينات، غير أنه مفيد جدا للأشخاص الذين يقومون بإتباع أنظمة رجيم مختلفة لأنه يساعد على علاج السمنة، ومفيد جدا لخلايا الدم الحمراء والأعصاب لاحتوائه على فيتامينات كثيرة ومن أهمها فيتامين ب12، فهناك من يقومون بتناوله مسلوق أو كفتة أو مقلي وهذا ما نتعرف عليه ألا وهو مكونات وطريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش لفاطمة أبو حاتي. مكونات عمل الجمبري المقرمش لفاطمة أبو حاتي: مكونات عمل الجمبري المقرمش لفاطمة أبو حاتي: لكى نقوم بتجهيز الجمبري المقلي المقرمش نحتاج إلى: كمية مناسبة من الكمون والكزبرة الناشفة، مع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نقوم بشراء كيلو جرام من الجمبري متوسط الحجم.

نحتاج إلى كمية من الفلفل الأسود على حسب الرغبة، وربع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم. أما بالنسبة لمكونات الغطاء الخارجى نحتاج إلى: كمية كبيرة من الزيت للقلي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كميه من الكركم على حسب الرغبة.

نجهز كوب من الدقيق وملح على حسب الرغبة، وكوب من الماء. كيفية تجهيز الجمبري المقلي المقرمش: في البداية نقوم بتقشير الجمبرى مع مراعاة التأكد من إزالة الكيس الرملي، وغسله جيدا بإستخدام الماء وتصفيته عن طريق إستخدام المصفاة. نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه الفلفل الحار وعصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الأسود والكزبرة والكمون، ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الجمبرى المصفى ونقلبه للعمل على إدخال جميع التوابل داخل الجمبري، ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر للعمل على تغلغل جميع التوابل بداخله. نحضر إناء آخر ونضع فيه مكونات الغطاء الخارجي فيما عدا الزيت، ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الجمبري في خليط التغطية مع مراعاة التأكد من أن جميع الجمبري تم تغطيته بالغطاء الخارجي من جميع الجهات. نحضر مقلاة عميقة ونضع فيها كمية كبيره من الزيت، ونضعها على النار ونتركها تسخن نهائياً. نقوم بقلي الجمبري لمدة دقائق قليلة لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نقوم بنشل الجمبري وتصفيته على مناديل ورقية ووضعه في طبق التقديم، ونتناوله ساخنا مع سندوتشات وسلطات وطحينة أو مع الأرز على حسب الرغبة. كيفية تجهيز الجمبري المقلي المقرمش:

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