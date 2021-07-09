طريقة عمل ماسك النشا والبنجر قنبلة نضارة ووجه وردي بدون مكياج ناصع البياض

يعد ماسك النشا والبنجر ، من المسكات التي تعمل علي محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، يعتبر من أفضل وأحسن أنواع المسكات التي تعمل علي تفتيح الوجه بشكل سريع وملحوظ، سوف يجعل هذه الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، سوف تحصلين بعد استخدام هذا الماسك علي بشرة وردية وبيضاء ناصعة، يعمل هذا الماسك أيضاً علي محاربة التجاعيد وحب الشباب، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة، التي تعمل علي تغذية البشرة وترطيبها بشكل كبير وفعال، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك أصغر سنن حتي لو كان عمرك فوق الأربعين، لذلك ننصح السيدات والفتيات باستخدام هذا الماسك مرة في الأسبوع للحصول علي بشرة بيضاء وناصعة، لن تحتاجي إلي وضع المكياج بعد استخدامك لهذا الخليط الرائع والمميز، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات عمل ماسك النشا والبنجر في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل ماسك النشا والبنجر

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط مكونات هذا الماسك الرائع في التفتيح وهي كالاتي:-

حبة من البنجر مبشورة.

كوب من الماء.

معلقتين من النشا.

معلقتين من اللبن.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير ماسك النشا والبنجر في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بوضع طاسة علي النار ونضع بها كوب من الماء حتي الغليان، ثم نقوم بوضع طبق فوقها ونضع به عصير البنجر المبشور والنشا واللبن ونركهم في حمام البخار حتي يغلظ القوام. بعد ذلك نرفع الطبق من علي الطاسة ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بفرد الخليط علي جميع مناطق الوجه ونتركه لمدة ساعة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتي نتخلص من بقايا الخليط، ونحضر مكعب من الثلج ونمرر به علي مناطق البشرة كلها لغلق جميع مسام البشرة.

أهم فوائد ماسك النشا والبنجر الرهيب للبشرة

سوف نتعرف علي فوائد هذا الماسك الرهيب في توريد الخدود وهي كالاتي:-