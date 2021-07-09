أيس كوفي بارد ولذيذ | إليك طريقة تحضيره في البيت بنفس مذاق الجاهز

أيس كوفي بارد ولذيذ أحد أنواع المشروبات التي يتم تقديمها بمشكل مستمر في الكافيهات والمطاعم، حيث يحبه الجميع الكبار والصغار وذلك لمذاقه الساحر، بالإضافة إلى ذلك أنه يلائم الظروف المناخية لفصل الصيف، حيث يفضل الجميع تناول المشروبات الباردة والمثلجة، سوف نقدم لك في هذا المقال طريقة تحضيره في دقائق ولن تقوم بشرائه بعد اليوم، لذلك تابع معنا.

مكونات التحضير

إذا كنت من محبي القهوة ولا يمكنك الاستغناء عن تناولها خلال يومك، خاصة في فصل الصيف يمكنك استبدال القهوة الساخنة بمشروب الأيس كوفي البارد وتحضيره بمكونات سهلة كالتالي:

أولاً عدد 2 ملعقة من النيسكافيه سريع التحضير والذوبان.

ثم 2 ملعقة من الماء الساخن.

سكر أبيض حسب الرغبة.

بالإضافة إلى ذلك مكعبات ثلج.

أيضاً أيس كريم الفانيلا اللذيذ.

زيادة على ذلك كوب من اللبن الحليب البارد.

ثم النوع المفضل لديك من الشوكولاتة للتزيين.

طريقة عمل أيس كوفي بارد في البيت

يمكنك تحضير أيس كوفي بارد في البيت بكل سهولة باستخدام الخلاط الكهربائي، وبمكونات سهلة وبسيطة كما ذكرنا سابقاً، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بإحضار زجاجة فارغة من البلاستيك، ثم ضع بها 2 ملعقة من النيسكافيه سريع الذوبان و 2 ملعقة من السكر الأبيض و 2 ملعقة من الماء الساخن. ثم بعد ذلك قم بغلق الزجاجة ورجها جيداً، عندما تصل إلى خليط بقوام مناسب ولون فاتح، توقف عن رج الزجاجة. بالإضافة إلى ذلك قم بوضع كوب من اللبن الحليب ومكعبات الثلج وبوله من الأيس كريم في الخلاط الكهربائي. ثم قم بإضافة الخليط الذي تم تحضيره ف الزجاجة. قم بتشغيل الخلاط الكهربائي، ثم صب الخليط في كاسات التقديم. علاوة على ذلك يتم تزيين الكاسات بالأيس كريم والأنواع المفضلة لديك من الشوكولاتة. يمكنك أيضاً تزيين كاسات التقديم بصوص النوتيلا قبل صب الخليط بها.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لك في هذا المقال طريقة تحضير مشروب الأيس كوفي اللذيذ، إذا كنت من محبي المشروبات الباردة خاصةً في الأجواء الصيفية الحالية، تعرف أيضاً على طريقة تحضير سموثي المانجو المنعش اللذيذ.