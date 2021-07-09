معمول التمر الصحي بطريقة ولا أسهل والنتيجة روعة

المعمول من أقدم الحلوى المستخدمة منذ القدم فقد كان المصريين القدماء يضعونه مع موتهم داخل المقابر وقد استمرت هذه العادات لفترات طويلة، ولكنهم أصبحوا يأخذونه ويقدموه عند زيارة المقابر وفي المناسبات والأفراح والأعياد، وأيضاً إستخدم في بعض دول الخليج العربي وبصفة خاصة في المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية الأخرى ومن ثم وانتشر في مصر وأصبح من أشهر الحلويات التى تتميز بمذاقها الجذاب، غير أنه من الممكن حشوة بأكثر من حشوة ومن أفضلها المعمول بالتمر وهذا ما نتعرف عليه.مكونات عمل معمول بالتمر:
تعتبر مكونات حلى المعمول بالتمر من أبسط وأسهل المكونات المتوفرة بشكل عام داخل كل منزل ألا وهي:
- كمية مناسبة من التمر للحشو.
- نحتاج إلى ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من السكر البودر.
- نجهز نصف كوب من الزيت النباتي، ومائتين جرام من الزبدة، ونصف كوب من الماء الدافئ.
- نقوم بشراء كيلو جرام من الدقيق الأبيض المخصص للمعجنات.
- نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وستة ملاعق كبيرة من الحليب البودر، وملعقتين كبيرتين من السمن ويفضل أن يكون سمن بلدي.
لكي نقوم بتجهيز معمول بالتمر يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح ألا وهي:
- نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السمن مع الزبدة مع الزيت، ونضعهم على نار متوسطة الحرارة ونتركهم لمدة دقائق قليله لحين اذابتهم نهائيا.
- نقوم بنخل الدقيق مرتين ونضعه في إناء مناسب، ونضع فوقه خليط الزبدة والسمن والزيت ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع باقي المكونات مع العجن لمدة ربع ساعة لحين الحصول على عجينة متماسكة وناعمة.
- نقوم بتغطيتها ووضعها في مكان دافئ ونتركها للعمل على تخمرها.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة مائتين درجة مئوية.
- نأخذ ملعقة كبيرة من العجينة، ونقوم بفردها ووضع في منتصفها كمية من التمر ونغلقها، ونكورها على شكل كرة.
- نجهز قالب تزيين المعمول ونشكل كرات العجين.
- نكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من كمية العجين كلها.
- نحضر صواني الفرن ونرص المعمول فيها، وندخلها الفرن ونتركها لحين تسويتها نهائيا وحصولها على اللون الذهبى الفاتح من أسفل وأعلى.
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المعمول من أقدم الحلوى المستخدمة منذ القدم فقد كان المصريين القدماء يضعونه مع موتهم داخل المقابر وقد استمرت هذه العادات لفترات طويلة، ولكنهم أصبحوا يأخذونه ويقدموه عند زيارة المقابر وفي المناسبات والأفراح والأعياد، وأيضاً إستخدم في بعض دول الخليج العربي وبصفة خاصة في المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية الأخرى ومن ثم وانتشر في مصر وأصبح من أشهر الحلويات التى تتميز بمذاقها الجذاب، غير أنه من الممكن حشوة بأكثر من حشوة ومن أفضلها المعمول بالتمر وهذا ما نتعرف عليه.مكونات عمل معمول بالتمر:
تعتبر مكونات حلى المعمول بالتمر من أبسط وأسهل المكونات المتوفرة بشكل عام داخل كل منزل ألا وهي:
- كمية مناسبة من التمر للحشو.
- نحتاج إلى ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من السكر البودر.
- نجهز نصف كوب من الزيت النباتي، ومائتين جرام من الزبدة، ونصف كوب من الماء الدافئ.
- نقوم بشراء كيلو جرام من الدقيق الأبيض المخصص للمعجنات.
- نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وستة ملاعق كبيرة من الحليب البودر، وملعقتين كبيرتين من السمن ويفضل أن يكون سمن بلدي.
لكي نقوم بتجهيز معمول بالتمر يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح ألا وهي:
- نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السمن مع الزبدة مع الزيت، ونضعهم على نار متوسطة الحرارة ونتركهم لمدة دقائق قليله لحين اذابتهم نهائيا.
- نقوم بنخل الدقيق مرتين ونضعه في إناء مناسب، ونضع فوقه خليط الزبدة والسمن والزيت ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع باقي المكونات مع العجن لمدة ربع ساعة لحين الحصول على عجينة متماسكة وناعمة.
- نقوم بتغطيتها ووضعها في مكان دافئ ونتركها للعمل على تخمرها.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة مائتين درجة مئوية.
- نأخذ ملعقة كبيرة من العجينة، ونقوم بفردها ووضع في منتصفها كمية من التمر ونغلقها، ونكورها على شكل كرة.
- نجهز قالب تزيين المعمول ونشكل كرات العجين.
- نكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من كمية العجين كلها.
- نحضر صواني الفرن ونرص المعمول فيها، وندخلها الفرن ونتركها لحين تسويتها نهائيا وحصولها على اللون الذهبى الفاتح من أسفل وأعلى.
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