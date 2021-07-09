طريقة عمل خبز بلدي سريع وسهل من غير فرن بمكون يرفع قيمته الغذائية

سوف نحضر لكم خبز بلدي سريع وسهل بمكون يرفع قيمة الغذائية من غير فرن لا غنى عنه في المنزل يعد من أهم الأساسيات التي يجب توافرها على المائدة في المنزل يمكن تحضير الخبز البلدي السريع بأبسط المكونات كما أن طريقة عمل الخبز البلدي أسهل ما يمكن وذلك بواسطة مقلاة غير للاصقة فوق البوتاجاز في الماضي كان من الصعب عمل الخبز في المنزل خاصة عند السيدات التي ليس لديهم فرن سوف نقدم لكم اليوم خطوة جديدة وهي إضافة عنصر قوي يساعد علي ارتفاع القيمة الغذائية للخبز البلدي. طريقة عمل الخبز البلدي و مكوناته طريقة عمل الخبز البلدي و مكوناته المقادير:- نحضر نصف كيلو دقيق.

كاس من الردة الناعمة.

كاس من الدقيق الشوفان.

نصف كيس بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سكر عبارة عن ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن. مكونات خليط فرد الخبز نحضر نصف كوب من الردة الخشنة.

ثم نحضر نصف كوب من الدقيق الأبيض. طريقة تحضير الخبز البلدي في عجان عميق وواسع نقوم بإضافة كل من الدقيق و الردة والملح والبيكنج بودر ومعهم الخميرة والسكر ثم نخلط كل المكونات مع بعضها. نسكب الماء الدافئ عليهم بالتدريج ثم نخلط ونقوم بالعجن حتى يتحول إلي الدقيق إلى عجينة متماسكة طرية لا تلتصق بجوانب العجان. يدهن وجه العجين بقليل من الزيت ويغطى بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافىء ليختمر.

في وعاء أخر جانبي نقوم بخلط الرده الخشنة والدقيق الأبيض ويرش على الرخام أو المنضدة. نحضر العجين بعد أن تتضاعف الحجم ثم نبدأ في تقطيع العجين كور في حجم البيضة وترص فوق الردة بالدقيق. وبعد نغطى قطع العجين ويترك ليرتاح لمده 15 دقيقة. ثم تفرد قطع العجين فوق الرده بالدقيق تكرر نفس الطريقة إلى أن ننتهي من كل قطع العجين. ثم يغطى الخبز ويترك لمدة 15 دقيقة اخرى ليختمر. نحضر طاسة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة الحرارة وبعد أن تسخن نضع الخبز فيها. أول ما يبدأ الخبز يتصمغ و يشد نقلب من الجهة الأخري ثم ننتظر قليلا سوف نلاحظ أن الخبز ينتفخ. نكمل باقي الخبز واحده تلو الأخري الى الانتهاء من كل الكمية. طريقة تحضير الخبز البلدي بعد الانتهاء من عمل الخبز يغطي بفوطة لكي يبقى طري ويمكن تناوله في أي وقت سواء كان في الإفطار أو الغداء أو العشاء. الوسوم

سوف نحضر لكم خبز بلدي سريع وسهل بمكون يرفع قيمة الغذائية من غير فرن لا غنى عنه في المنزل يعد من أهم الأساسيات التي يجب توافرها على المائدة في المنزل يمكن تحضير الخبز البلدي السريع بأبسط المكونات كما أن طريقة عمل الخبز البلدي أسهل ما يمكن وذلك بواسطة مقلاة غير للاصقة فوق البوتاجاز في الماضي كان من الصعب عمل الخبز في المنزل خاصة عند السيدات التي ليس لديهم فرن سوف نقدم لكم اليوم خطوة جديدة وهي إضافة عنصر قوي يساعد علي ارتفاع القيمة الغذائية للخبز البلدي. طريقة عمل الخبز البلدي و مكوناته طريقة عمل الخبز البلدي و مكوناته المقادير:- نحضر نصف كيلو دقيق.

كاس من الردة الناعمة.

كاس من الدقيق الشوفان.

نصف كيس بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سكر عبارة عن ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن. مكونات خليط فرد الخبز نحضر نصف كوب من الردة الخشنة.

ثم نحضر نصف كوب من الدقيق الأبيض. طريقة تحضير الخبز البلدي في عجان عميق وواسع نقوم بإضافة كل من الدقيق و الردة والملح والبيكنج بودر ومعهم الخميرة والسكر ثم نخلط كل المكونات مع بعضها. نسكب الماء الدافئ عليهم بالتدريج ثم نخلط ونقوم بالعجن حتى يتحول إلي الدقيق إلى عجينة متماسكة طرية لا تلتصق بجوانب العجان. يدهن وجه العجين بقليل من الزيت ويغطى بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافىء ليختمر.

في وعاء أخر جانبي نقوم بخلط الرده الخشنة والدقيق الأبيض ويرش على الرخام أو المنضدة. نحضر العجين بعد أن تتضاعف الحجم ثم نبدأ في تقطيع العجين كور في حجم البيضة وترص فوق الردة بالدقيق. وبعد نغطى قطع العجين ويترك ليرتاح لمده 15 دقيقة. ثم تفرد قطع العجين فوق الرده بالدقيق تكرر نفس الطريقة إلى أن ننتهي من كل قطع العجين. ثم يغطى الخبز ويترك لمدة 15 دقيقة اخرى ليختمر. نحضر طاسة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة الحرارة وبعد أن تسخن نضع الخبز فيها. أول ما يبدأ الخبز يتصمغ و يشد نقلب من الجهة الأخري ثم ننتظر قليلا سوف نلاحظ أن الخبز ينتفخ. نكمل باقي الخبز واحده تلو الأخري الى الانتهاء من كل الكمية. طريقة تحضير الخبز البلدي بعد الانتهاء من عمل الخبز يغطي بفوطة لكي يبقى طري ويمكن تناوله في أي وقت سواء كان في الإفطار أو الغداء أو العشاء.

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