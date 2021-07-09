حلى النوتيلا البارد بدون فرن سريع ولذيذ وفي خمس دقائق فقط

حلى النوتيلا البارد يعتبر أحد أسرع الحلوى التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث أن الحلى الباردة سريعة التحضير تلجأ إليها ربات البيوت لتقوم بتحضيرها لتوفر الوقت والمجهود، بالإضافة إلى ذلك هي من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، يمكنك الآن تحضيرها في خمس دقائق لعائلتك وضيوفك، لذلك تابعي معنا لمعرفة الطريقة.

وصفات حلى النوتيلا البارد

يوجد وصفات عديدة لحلى النوتيلا البارد يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة على سبيل المثال:

أولاً حلى النوتيلا والنيسكافيه.

أيضاً حلى النوتيلا بالكاسات.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تحضير هذا النوع من الحلوى على شكل طبقات.

أو من خلال استخدام الكيك.

حلى النوتيلا والنيسكافيه

إذا كنت من مفضلي النيسكافيه واستخدامه كنكهة لذيذة في الحلوى، يمكنك تحضير الوصفة كالتالي:

2 علبة بسكوت شاي النوع المفضل لديك.

و 2 علبة قشدة.

ثم عدد 2 كوب من كريمة الخفق.

بالإضافة إلى ذلك 5 ملاعق من النوتيلا.

أيضاً عدد 5 ملاعق جبن كريمي النوع المفضل لديك.

سكر أبيض بودر حسب الرغبة.

زيادة على ذلك ملعقة واحدة من النيسكافيه سريع الذوبان.

وللتزيين يمكن استخدام النوتيلا ونوع شوكولاتة آخر مفضل لديك.

المكوناتطريقة التحضير

يمكنك تحضير حلى النوتيلا البارد باستخدام المكونات السابق ذكرها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بوضع البسكويت في النيسكافيه، ثم قومي بوضعه في الصينية. بالإضافة إلى ذلك قومي بخلط النوتيلا وكريمة الخفق والقشدة والسكر الأبيض والجبن الكريمي بالمضرب الكهربائي جيداً. عندما يتم الحصول على خليط بالقوام المطلوب، قومي بصب الخليط في الصينية فوق طبقة البسكويت. ثم بعد ذلك يتم وضع الصينية في الثلاجة ليتماسك الخليط لمدة ساعتين تقريباً أو أكثر. علاوة على ذلك قومي بإخراج الصينية من الثلاجة، ثم يتم وضع النوتيلا كطبقة أخيرة، يمكنك أيضاً تزيينها بأنواع الشوكولاتة المفضلة لديك أو بأي نوع من أنواع الفواكه.

يمكنك تقديم الحلوى في كاسات بدلاً من الصينية وذلك من خلال اتباع نفس الطريقة، زيادة على ذلك يمكن استبدال طبقة البسكويت بطبقة من الكيك، إليك الخطوات الكاملة لتحضير كيك هش ولذيذ وبدون الحاجة إلى استخدام البيض.