طريقة عمل الأرز بالجمبري بوصفة مجربة ولذيذة

الأرز بالجمبري من أشهى الأكلات البحرية والتي يمكن أن تقدم كطبق جانبي بجانب أي نوع من الأسماك، وهو من الأطباق سهلة الإعداد في المنزل.

طريقة عمل الأرز بالجمبري

سوف نقدم لكم طيقتين مختلفتين لعمل الأرز بالجمبري وكلاهما يعطيان نتيجة رائعة

الطريقة الأولى لعمل الأرز بالجمبري

المكونات

نصف كيلو من الجمبري مقشر ومنظف جيدًا.

2 كوب من الأرز الأبيض أو البسمتي حسب الرغبة.

ثمرة شطة خضراء حارة مقطعة شرائح.

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات.

كركم.

كمون.

ملح

زيت

الطريقة

اغسل الأرز جيدًا واتركه جانبًا.

احضر وعاء مناسب وضع به كمية الزيت في الوعاء، واتركه حتى يسخن.

قم بوضع البصل على النار وبمجرد أن يذبل قم بإضافة الجمبري، وقلبه جيدًا.

يتم إضافة الفلفل مع التقليب جيدًا، ثم قم بإضافة الكمون والملح والكركم حسب الرغبة، واترك الجمبري على نار هادئة حتى تمام السواء.

قم بإزالة نصف كمية الجمبري في طبق واتركه جانبًا، ثم قم بإضافة كمية من الماء في إناء الجمبري تكفي الأرز (حسب نوعه).

عندما يغلي الماء، قم بإضافة الأرز وضع كمية من الملح والكركم، وقلبه جيدًا.

بعد أن يغلي الأرز قم بتخفيف النار وغطي الأرز حتى يتشرب كل كمية الماء.

قلب الأرز جيدًا واتركه حتى يقترب من النضج.

قم بإعادة الجمبري إلى الأرز، وقلبه جيدًا، ثم ارفعه من على النار.

الطريقة الثانية لعمل الأرز بالجمبري

المكونات

2 كوب من الأرز

نصف كيلو من الجمبري المقشر النظيف.

2 بصلة كبيرة مقطعة لمكعبات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح.

الطريقة:

نضع وعاءء مناسب على النار، وبه كمية مناسبة من الزيت (حوالي نصف كوب).

ثم نضيف البصل، ونستمر في التقليب حتى يصبح لون البصل ذهبي مائل للبني.

نضيف الجمبري والملح الكمون ونقلب جيدًا، ثم نضيف نصف كوب من الماء، ونغطي الوعاء، ونتركه حتى يتشرب الماء وينضج البصل تمامًا.

نقوم بإزالة 3/4 كمية الجمبري من الوعاء ونتركها جانبًا، ثم نضيف كمية من الماء تكفي الأرز.

نضيف ملح وكمون للماء حسب الرغبة، وعندما يغلي الماء نضيف الأرز.

نقلب الأرز جيدًا، وبعد أن يبدأ في الغليان، نقوم بتهدئة النار، ونتركه حتى تمام النضخ.

نضيف الجمبري إلى وعاء الأرز ونغطيه ونتركه لمدة دقائق على النار، ثم نرفعه، ونضع الجمبري في قالب وفوقه كمية مناسبة من الارز، ثم نقلبه في طبق التقديم.

يزين الطبق بالبقدونس وبالهناء والشفاء.