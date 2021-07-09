لكل عشاق القهوة طريقة عمل القهوة بوش كالمحترفين بالخطوات واحدة واحدة

يبحث العديد من عشاق القهوة عن طريقة عمل القوة بوش كالمحترفين مثل التي تقدم في الكافيهات، والهوة من المشروبات المحببة للعديد من الشباب والكبار رجال ونساء، وهناك من لا يستطيع أن يبدأ يومه من دون فنجان القهوة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة لعمل فنجان قهوة جميل كما تريد أن تشربه.

طريقة عمل القهوة بوش

القهوة من المشروبات التي لها فوائد كثيرة حيث وجد الباحثون أن القهوة مفيدة للجسم والقلب، سواء جرى تحضيرها من البن العادي أو كانت قهوة أزيلت منها مادة الكافيين، وهناك دراسات تفيد أن مشروب القهوة يقلل احتمال الإصابة بأمراض عدة مثل السكري من النوع الثاني وتحمي من اضطرابات الكبد والقلب، كما أنها تحتوى على مواد مضادة للأكسدة لذلك تحمي من تكون الخلايا السرطانية

أنواع القهوة

هناك العديد من أنواع البن، ومنها البن السادة والبن المحوج ويوجد أيضا بن فاتح وبن غامق، كما أن هناك من يحب أن يشرب القهوة بدون سكر وهذا النوع من القهوة هو القهوة السادة، ومن يحب أن يشربها على الريحة ومن يحب أن يشربها سكر زيادة، وسنقدم لكم طريقة عمل القهوة لكل نوع بالطريقة الصحيحة التي تجعلك تشرب فنجان قهوة مضبوط.

طريقة عمل قهوة المحترفين

أولا يتم وضع ملعقة صغيرة مليئة بالبن في كنكة صغيرة مخصصة لعمل القهوة.

لمن يحب أن يشربها سادة لم يتم وضع سكر ومن يحب ان يشربها على الريحة يضع ربع ملعقة سكر فقط ومن يحبها مضبوطة يضع نصف ملعقة سكر ومن يحبها سكر زيادة يضع ملعقتين من السكر.

وهناك نوع بين القهوة المضبوطة والقهوة الزيادة يسمى مانو ولعمله يتم وضع ملعقة سكر.

ثم نضع ماء مثلج ونضع الكنكة على نار هادئة جدا تكاد تكون شمعة ثم نقلب.

عندما تبدأ القهوة في الغليان نقلب مرة اخرى ثم نرفع الكنكة من على النار ونصبها في فنجان.

وبذلك تكون قد حصلت على فنجان من القهوة مضبوط كما تحب أن تشربه على الكافيهات وبنفس الطعم ووضع السكر يكون على حسب الرغبة.