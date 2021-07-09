أسهل طريقة لعمل صينية البطاطس بالدجاج بطعم مميز وبخطوات بسيطة، تعد صينية البطاطس بالفراخ من أفضل وأشهي الوجبات التي تقوم بإعدادها ربة المنزل وهذا لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ وبسهولة التحضير.

ولكن تعاني الكثير من الفتيات من عدم القدرة علي تطبيق الوصفات مما يجعلها تلجأ إلي مواقع التواصل الاجتماعي أو كتب الطبخ حتي تتمكن من طريقة تحضيرها.

في حين أنه يمكنك ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تمكنك من القيام بإعدادها بطريقة احترافية وبدون أي مجهود.

حيث تعتبر صينية البطاطس بالفراخ من ألذ الوجبات الرئيسية المميزة والتي يتم إعدادها في الكثير من العزائم والمناسبات.

ولهذا سوف أقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل صينية البطاطس بالدجاج بطريقة احترافية وبخطوات بسيطة.

مقادير عمل صينية البطاطس بالدجاج

حتي تتمكني من إعداد صينية البطاطس بالفراخ كل ما عليك هو تحضير المكونات التالية للحصول علي الطعم المميز والشكل الرائع وهذه المقادير هي

فرخة متوسطة الحجم.

5 حبات كبيرة من البطاطس مقطعة حلقات.

مقطعة حلقات. 4 حبات من الطماطم مقطعة حلقات.

3 حبات كبيرة الحجم من البصل مقطعة حلقات.

2 حبة من الفلفل الرومي.

عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

رشه صغيرة من جوزة الطيب.

ورق غار وحبهان.

ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

في البداية يتم تقطيع الدجاجة إلي 4 أجزاء ثم تغسل جيداً بالماء والخل للتخلص من رائحة الدم. ثم في وعاء كبير يتم تتبيل البطاطس والبصل والطماطم والفلفل الرومي والفراخ بالتوابل السابقة. تترك لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتي تتجانس كل المكونات وبعد ذلك يتم وضعها في الصينية. ترص حلقات البطاطس ثم البصل ثم الطماطم ثم الفلفل الرومي وهكذا حتي تنتهي من كل الكمية. يتم وضع الفرخة علي الوجه ثم نضع عصير الطماطم والسمن وتوضع علي عين البوتاجاز لمدة 20 دقيقة. وبعد ذلك توضع في الفرن حتي تمام النضج ثم أسفل الشواية لتأخذ الفرخة اللون الذهبي. يتم تقديم صينية البطاطس بالفراخ مع الأرز الأبيض والمخلل وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالدجاج بمذاق شهي