طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز المذهل سيجعلك ملكة جمال في أسبوع

كريم لبان الذكر والأرز ، من أفضل وأقوى الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتطهير البشرة وحمايتها من الجفاف، وتعيد لها شبابها وتساعدها على التخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة، والتغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه البشرة، وتوحد لونها وتجديد خلاياها، وهو كريم سحري في علاج الحبوب والبثور وشد البشرة، وهو من الكريمات التي يتم استخدامها بكثرة في البلاد العربية، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز السحري في إزالة التجاعيد وشد البشرة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم لبان الذكر والأرز السحري مكونات كريم لبان الذكر والأرز السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- كوب كبير من الأرز. 4 ملاعق من الجلسرين. ملعقتين من زيت اللوز الحلو. ثلاث كبسولات من فيتامينE. ثلاث ملاعق من لبان الذكر. كوب كبير من الماء المغلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والأرز السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع لبان الذكر وماء المغلي ونقوم بنقعهم لمدة يوم كامل.

ثم نضيف الأرز إلي الماء المنقوع ونتركه على نار هادئة حتى يغلي جيدًا ويصبح الأرز مثل العجين.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونخفق الخليط جيداً حتى يصبح مثل الكريم.

نقوم بتفريغ الخليط في علبة صغيرة، ثم نضيف عليه زيت اللوز وزيت الجلسرين، وفيتامين ونقلب باستمرار حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغلق العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم باستخدام الكريم يومياً حتى تصبح البشرة بيضاء وصافية. ماسك لبان الذكر والنشا لشد الوجه وتفتيحه يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة عند عمله في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بنقع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب صغير من الماء الساخن ونتركه لمدة ثلاث ساعات. ثم نقوم بتصفية لبان الذكر، ثم نأخذ ماء المصفى ونضيف اليه ثلاث ملاعق من النشا، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر ونقلبهم جيداً حتى تختلط جميع المكونات. نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف. ثم نقوم بغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج. نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع حتى يصبح الوجه مثل بشرة الأطفال. الوسوم

كريم لبان الذكر والأرز ، من أفضل وأقوى الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتطهير البشرة وحمايتها من الجفاف، وتعيد لها شبابها وتساعدها على التخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة، والتغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه البشرة، وتوحد لونها وتجديد خلاياها، وهو كريم سحري في علاج الحبوب والبثور وشد البشرة، وهو من الكريمات التي يتم استخدامها بكثرة في البلاد العربية، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز السحري في إزالة التجاعيد وشد البشرة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم لبان الذكر والأرز السحري مكونات كريم لبان الذكر والأرز السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- كوب كبير من الأرز. 4 ملاعق من الجلسرين. ملعقتين من زيت اللوز الحلو. ثلاث كبسولات من فيتامينE. ثلاث ملاعق من لبان الذكر. كوب كبير من الماء المغلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والأرز السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع لبان الذكر وماء المغلي ونقوم بنقعهم لمدة يوم كامل.

ثم نضيف الأرز إلي الماء المنقوع ونتركه على نار هادئة حتى يغلي جيدًا ويصبح الأرز مثل العجين.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونخفق الخليط جيداً حتى يصبح مثل الكريم.

نقوم بتفريغ الخليط في علبة صغيرة، ثم نضيف عليه زيت اللوز وزيت الجلسرين، وفيتامين ونقلب باستمرار حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغلق العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم باستخدام الكريم يومياً حتى تصبح البشرة بيضاء وصافية. ماسك لبان الذكر والنشا لشد الوجه وتفتيحه يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة عند عمله في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بنقع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب صغير من الماء الساخن ونتركه لمدة ثلاث ساعات. ثم نقوم بتصفية لبان الذكر، ثم نأخذ ماء المصفى ونضيف اليه ثلاث ملاعق من النشا، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر ونقلبهم جيداً حتى تختلط جميع المكونات. نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف. ثم نقوم بغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج. نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع حتى يصبح الوجه مثل بشرة الأطفال.

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