طريقة عمل بيتزا السينابون: الهشة اللذيذة ذات الرائحة الجذابة لعام 2021

سوف نقدم بيتزا السينابون الهشة بطريقة سهلة وبسيطة والكل يحبها، هي من الاكلات البسيطة وسريعة التحضير فهي غنية بالفيتامينات والكالسيوم ولذلك تعتبر من الأكلات ذات الفوائد الكثيرة مما تحتويه من مكونات متعددة, الكثير من الأطفال والكبار يفضلون أكل البيتزا لأنها خفيفة ومن الممكن تناولها في أي وقت, تتنوع خلطات حشو البيتزا بأنواعها الكثيرة مثل الجبنة الرومي او صدور الدجاج أو التونة أو الكبدة أو اللحم المفروم وايضا بجميع انواع الجبن، سنقدم لكم بيتزا السينابون الهشة البسيطة السهلة بأقل التكاليف وسرعة في التحضير مع موقع ثقفني احلى واطعم الوصفات.

مقادير بيتزا السينابون

تتكون مقادير عجينة بيتزا السينابون من مكونات سهله موجوده في كل بيت وهى كالآتي:

٤اكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ علبة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

بيضة واحدة ( حسب الرغبة).

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن حسب العجينه.

ملعقة صغيرة من الخل.

مكونات صوص البيتزا

يتكون صوص بيتزا السينانون من القليل من المقادير وهى كالتالى:

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير طماطم.

ملعقة صغيرة من السكر.

زعتر ( مقدار ملعقة صغيرة ).

ملعقة صغيرة من الثوم .

طريقة تحضير صوص البيتزا

نضع حلة على النار ونضع فيها ملعقة من الزبدة ثم نضع عصير الطماطم بعد ذلك نضع الملح والسكر والثوم البودرة نتركه على النار حتى ينضج ويعطينا المذاق المميز.

مكونات الحشو وطريقة تحضيره

يتكون الحشو بسيطة سوف نتعرف عليها الآن وطريقة تحضيرها بخطوات مرتبة وهي كالآتي:

المكونات

شرائح زيتون.

قطع صغيرة من الفلفل الاخضر الرومى.

جبنة رومى.

شرائح الطماطم.

جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير

نحضر إناء نضع فيه الدقيق المنخول ثم نضع البيكنج بودر والملح والخل والسكر والخميرة ثم نقوم بالتقليب جيدا. نضيف بعد ذلك البيضة والزيت للخليط السابق. ثم نضيف كمية الماء الدافئ المناسبة حسب تماسك العجينة نراعي أن تكون العجينة طرية وهشة. نقوم بتغطية العجينة ثم نتركها لمدة ربع ساعة حتى تخمر. بعد أن تخمر نقوم برش رشة دقيق مكان فرد العجين ثم نبدأ بفرد العجينه وتدهن بالصوص. نضع الحشو المكون من الفلفل الاخضر الرومى وشرائح الطماطم الرقيقه ونضع أيضا شرائح الزيتون ثم إضافة الجبنة الرومى وبعد ذلك الجبنة الموتزاريلا. نقوم بلف العجينة على شكل رول ثم بعد ذلك نزيل أطراف العجينة. نقوم بتقطيع الرول إلى قطع متساوية من الأفضل أن تكون قطع متوسطة. نحضر صينية تكون مدهونة بالزيت نضع فيها قطع البيتزا. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماما.

سر نجاح عجينة البيتزا

سوف نتعرف اليوم على أهم أسرار نجاح عجينة البيتزا وهي كالتالي: