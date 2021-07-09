طريقه عمل بسكويت العجوه في المنزل بطريقه بسيطه وسهله التحضير وبمكونات موجوده بكل مطبخ كما يمكن تقديم بسكويت العجوه بجانب العديد من أطباق الحلويات المختلفة مثل طبق الباستا فلورا أو فطيرة المربي وبسكويت العيد والبيتي فور الهش كما يمكن عمل البسكويت بأكثر من طريقه مثل بسكويت الشوكولاته أو الشوفان والعسل كما تختلف أنوع الحشو من الشوكولاته أو المربي كما يعد طبق بسكوت العجوه من الأطباق التي تحتوي علي قيمه غذائية عاليه. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت العجوه كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة فيرن أو نيوزلندي.

400 غرام من السكر البودره.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

كوب من الحليب.

عدد 6 بيضه كامله.

ملعقه صغيره ريحة وبرتقال.

ملعقه صغيره من البيكينج باودر. طريقه عمل بسكويت العجوه نضرب الزبدة والسكر ونضيف عليهم بعد الضرب البيض تدريجيا مع الفانيليا والباودر والبرتقال.

نقلب جيدا ثم نضيف الحليب تدريجيا ونضرب حتي تصبح مثل كريمه.

كل المكونات تكون بدرجة حراره الغرفة.

ننخل الدقيق مع البيكيج باودر ونضيف الدقيق تدريجيا ولابد من أن يكون البسكويت طري شويه مش شديد مثل بسكويت المقادير حتي يتمدد.

بعد الانتهاء من العجين نترك العجينة لمده ربع ساعه علي الأقل. طريقه تحضير الحشو نبدأ بالعجوة نحضر كيلو عجوه مع ملعقه قرفه كبيره ولابد من أن تكون العجوه طريه يمكن أن نضيف عليها القليل من الحليب حتي تكون طريه وحتي لا يتشقق البسكويت أو العجين.

ناخذ قطعه من العجين ونفردها بالايد عرض تقريبا 10سم ثم نقوم بعمل العجوه رول ونضعها في نصف البسكوت أو العجينة ونبذا في أغلاق العجينة علي الحشو الرول حتي يكون متوسط الحجم غير سميك.

نحضر ملعقه ونعلم في رول البسكوت ثم نضغط ونقطع الحجم حسب الرغبة ونضعه في الصاج كما يمكن أن نضيف القليل من الحليب علي الوجه حتي سيصبح البسكويت اكثر لمعان حسب الرغبة.

بعد تحضير البسكويت ووضعه في الصنية يترك لمده لا تقل عن ربع ساعه تقريبا ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 درجه ثم ندخل الصنية بالفرن. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت العجوهطريقه عمل بسكويت العجوهطريقه تحضير الحشو الوسوم

طريقه عمل بسكويت العجوه في المنزل بطريقه بسيطه وسهله التحضير وبمكونات موجوده بكل مطبخ كما يمكن تقديم بسكويت العجوه بجانب العديد من أطباق الحلويات المختلفة مثل طبق الباستا فلورا أو فطيرة المربي وبسكويت العيد والبيتي فور الهش كما يمكن عمل البسكويت بأكثر من طريقه مثل بسكويت الشوكولاته أو الشوفان والعسل كما تختلف أنوع الحشو من الشوكولاته أو المربي كما يعد طبق بسكوت العجوه من الأطباق التي تحتوي علي قيمه غذائية عاليه. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت العجوه كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة فيرن أو نيوزلندي.

400 غرام من السكر البودره.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

كوب من الحليب.

عدد 6 بيضه كامله.

ملعقه صغيره ريحة وبرتقال.

ملعقه صغيره من البيكينج باودر. طريقه عمل بسكويت العجوه نضرب الزبدة والسكر ونضيف عليهم بعد الضرب البيض تدريجيا مع الفانيليا والباودر والبرتقال.

نقلب جيدا ثم نضيف الحليب تدريجيا ونضرب حتي تصبح مثل كريمه.

كل المكونات تكون بدرجة حراره الغرفة.

ننخل الدقيق مع البيكيج باودر ونضيف الدقيق تدريجيا ولابد من أن يكون البسكويت طري شويه مش شديد مثل بسكويت المقادير حتي يتمدد.

بعد الانتهاء من العجين نترك العجينة لمده ربع ساعه علي الأقل. طريقه تحضير الحشو نبدأ بالعجوة نحضر كيلو عجوه مع ملعقه قرفه كبيره ولابد من أن تكون العجوه طريه يمكن أن نضيف عليها القليل من الحليب حتي تكون طريه وحتي لا يتشقق البسكويت أو العجين.

ناخذ قطعه من العجين ونفردها بالايد عرض تقريبا 10سم ثم نقوم بعمل العجوه رول ونضعها في نصف البسكوت أو العجينة ونبذا في أغلاق العجينة علي الحشو الرول حتي يكون متوسط الحجم غير سميك.

نحضر ملعقه ونعلم في رول البسكوت ثم نضغط ونقطع الحجم حسب الرغبة ونضعه في الصاج كما يمكن أن نضيف القليل من الحليب علي الوجه حتي سيصبح البسكويت اكثر لمعان حسب الرغبة.

بعد تحضير البسكويت ووضعه في الصنية يترك لمده لا تقل عن ربع ساعه تقريبا ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 درجه ثم ندخل الصنية بالفرن. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت العجوهطريقه عمل بسكويت العجوهطريقه تحضير الحشو

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