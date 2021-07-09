طريقة عمل الكيكة الاقتصادية الهشة بكل سهولة وفي 10 دقائق بس

الكيكة تعتبر من أكثر أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة، خاصة الذي يتم تحضيره بدون بيض، لأنه يتميز بمذاق هش ولذيذ ورائحة جذابة، تجعل جميع الأشخاص يعشقونه، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال وصفات الكيكة بدون بيض. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا مقادير الكيكة بدون بيض كأس كبير من الماء.

كأس كبير من السكر.

150 جرام من الحليب المجفف.

كوب كبير من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

كوب إلا ربع كبير من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا المجففة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خطوات تحضير الكيكة بدون بيض بالفانيلا أولا امزجي الفانيلا مع مقدار الطحين بعد نخله، والحليب المجفف والبيكنج باودر جيدا في وعاء متوسط الحجم. اخفقي السكر مع الماء والخل، وزيت الذرة بواسطة الخلاط الكهربائي. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين، ثم قلبي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس كريمي. طريقة خبز الكيكة بدون بيض بالفانيلا اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بقليل من الزبدة. ضعي القالب في الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج كيك الفانيلا، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالبرتقال خطوات تحضير الكيكة بدون بيض بالفانيلاطريقة خبز الكيكة بدون بيض بالفانيلاطريقة عمل الكيكة بدون بيض بالبرتقال مقادير الكيكة بدون بيض كأس كبير عصير برتقال فريش.

كوب صغير من الماء الفاتر.

200 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

15 جرام من الفانيلا.

100 جرام زيت ذرة.

ربع كيلو من الطحين الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة متوسطة من قشر البرتقال المبشور. طريقة تحضير الكيكة بدون بيض بالبرتقال امزجي الطحين مع البيكنج باودر، وباقي المكونات الجافة في وعاء متوسط الحجم. اخلطي عصير البرتقال، والماء الفاتر مع مقدار السكر، والخل، وقشر البرتقال جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين،ثم قلبي المكونات جيدا، حتى تحصلي على خليط كريمي. طريقة خبز الكيكة بدون بيض بالبرتقال ثم احضري قالب الكيكة، ثم ادهنيه بالزبدة، ثم اسكبي به خليط الكيك. ضعي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة، على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج كيك البرتقال، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكة بدون بيض بالبرتقالطريقة خبز الكيكة بدون بيض بالبرتقال الوسوم

الكيكة تعتبر من أكثر أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة، خاصة الذي يتم تحضيره بدون بيض، لأنه يتميز بمذاق هش ولذيذ ورائحة جذابة، تجعل جميع الأشخاص يعشقونه، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال وصفات الكيكة بدون بيض. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا مقادير الكيكة بدون بيض كأس كبير من الماء.

كأس كبير من السكر.

150 جرام من الحليب المجفف.

كوب كبير من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

كوب إلا ربع كبير من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا المجففة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خطوات تحضير الكيكة بدون بيض بالفانيلا أولا امزجي الفانيلا مع مقدار الطحين بعد نخله، والحليب المجفف والبيكنج باودر جيدا في وعاء متوسط الحجم. اخفقي السكر مع الماء والخل، وزيت الذرة بواسطة الخلاط الكهربائي. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين، ثم قلبي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس كريمي. طريقة خبز الكيكة بدون بيض بالفانيلا اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بقليل من الزبدة. ضعي القالب في الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج كيك الفانيلا، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالبرتقال خطوات تحضير الكيكة بدون بيض بالفانيلاطريقة خبز الكيكة بدون بيض بالفانيلاطريقة عمل الكيكة بدون بيض بالبرتقال مقادير الكيكة بدون بيض كأس كبير عصير برتقال فريش.

كوب صغير من الماء الفاتر.

200 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

15 جرام من الفانيلا.

100 جرام زيت ذرة.

ربع كيلو من الطحين الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة متوسطة من قشر البرتقال المبشور. طريقة تحضير الكيكة بدون بيض بالبرتقال امزجي الطحين مع البيكنج باودر، وباقي المكونات الجافة في وعاء متوسط الحجم. اخلطي عصير البرتقال، والماء الفاتر مع مقدار السكر، والخل، وقشر البرتقال جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين،ثم قلبي المكونات جيدا، حتى تحصلي على خليط كريمي. طريقة خبز الكيكة بدون بيض بالبرتقال ثم احضري قالب الكيكة، ثم ادهنيه بالزبدة، ثم اسكبي به خليط الكيك. ضعي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة، على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج كيك البرتقال، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكة بدون بيض بالبرتقالطريقة خبز الكيكة بدون بيض بالبرتقال

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