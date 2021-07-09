طرق جعل لون الحناء على اليد داكناً، من الموضوعات الهامة بالنسبة للمرأة، ذلك لأن الكثير من السيدات يلجأن إلى عمل الحناء في المنزل.

وعليه، نسرد في المقال التالي عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل لون الحناء في إلى الغامق.

طريقة تغميق لون الحناء على اليد في البيت

طرق الحناء المنزلية عديدة، وبالمناسبة يمكن الاعتماد على عدد من المكونات الطبيعة لتغميق لون الحناء، ومن بينها:

إضافة الكركديه المغلي إلى بودرة الحناء، لكي يتم الحصول على لون غامق وجذاب.

يمكن إضافة القليل من الشاي المغلي إلى عجين الحناء، حيث يعمل على جعل لون الحناء قاتم.

إضافة القرنفل المطحون، كي يتم الحصول على لون طبيعي وثابت لأطول وقت ممكن.

مغلي قشور الباذنجان، وهي بالمناسبة من الطرق الأكثر فعالية في الحصول على لون داكن للحناء.

ومن جانب آخر، يعتبر الفازلين من المواد التي تساعد على جعل لون الحناء داكن إلى أقصى درجة.

إرشادات ونصائح عند تطبيق الحناء على اليدين

هناك العديد من النصائح الهامة التي يرجى اتباعها عند تطبيق الحناء، ومن بينها:

ينبغي أن يتم الحصول على الحناء من مصدر جيد، وذلك حتى لا تتسبب في وجود بعض الأمراض الجلدية أو غيرها.

يفضل أن يتم العجن بمواد منزلية، مع إضافة الفازلين لها، كي لا يتم تقشيرها بعد فترة قصيرة.

تبقي الحناء على اليد لفترة طويلة قد تمتد إلى 7 ساعات، لذلك تبقى الحناء ثابتة لأطول وقت ممكن.

بخلاف ذلك، يمكن إضافة كل من الليمون والسكر إلى الحناء، حيث تعمل على جعل لون الحناء داكن أكثر.

يفضل البعد عن مستحضرات التجميل والكحوليات وغيرها من المواد الكيميائية أول يوم، حتى لا تتقشر الحناء بسهولة.

طريقة تطبيق حناء اليد

يمكن تطبيق الحناء على اليد من خلال اتباع الخطوات التالية: