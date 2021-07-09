مزيل عرق طبيعي: طارد للروائح الكريهة من الجسم وأمن علي البشرة2021

نقدم لكم مزيل عرق طبيعي ، ويساعد في القضاء علي الروائح الكريهة من الجسم ويدوم لمدة 72 ساعة متواصلة وأمن جداً علي البشرة ويعمل بشكل كبير علي إعطاء الجسم رائحة جميل جداً وجذابة، ويجعلك بدون عرق طول ال72ساعة ودعاء للأحراج بسبب رائحه العرق، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن مزيل عرق طبيعي وفعال جدا في التخلص من الروائح الكريهة من الجسم فوري2021.

مكونات مزيل عرق طبيعي طارد للروائح الكريهة من الجسم

سوف نتعرف علي المكونات الطبيعية المستخدمة لعمل المزيل الرهيب والخرافي في التخلص من رائحة العرق من الجسم فوري وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من البيكينج صودا.

معلقتين من عصير الليمون.

معلقة من زيت الورد.

معلفتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتحضير المزيل بمكونات طبيعية جداً تساعد بشكل رهيب في القضاء علي رائحه العرق فوري وهي كما ياتي:-

نحضر وعاء ونضع بداخله النشا والبيكينج صودا ونقلبهم جيداً. ثم نسخن نار هادية جدا علي إناء ونضع فيه زيت جوز الهند وزيت الورد. نخلط الزيوت والمكونات الجافة جيداً ونقلبهم جيداً حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. عندما نحصل علي خليط كريمي نضع الخليط في وعلبه محكمة او برطمان ونحتفظ بيه. نستخدم الخليط علي الجسم بعد الشور وقبل الخروج من المنزل وسوف يعطيكم رائحة جميلة.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي جداً ليخلصكم من رائحة العرق فوري

سوف نتعرف علي مكونات المزيل بشكل طبيعي جداً دون تكلفة مثل الجاهز وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من بودرة الماسك.

قطعة من الشبة.

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

ربع كوب من االماء.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير المزيل في المنزل بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بطحن الشبة في وعاء ثم نضيف عليها بودرة الماسك والنشا ونقلب المكونات الجافه جيداً. ثم نضيف ماء للخليط ونقلب جيداً حتي يصبح لين وكريمي ثم نضيف معلقة ماء الورد ونخلطهم جيداً. ثم نستخدم الخليط بعد الاستحمام مباشرة ويدوم لمدة يومان ونكرر الوصفة عند الخروج من المنزل.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام مزيل العرق

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام المزيل وهي كما يلي:-