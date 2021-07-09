حضري كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه بأقل التكاليف وتخلصي من البقع نهائياً

يعتبر الوجه من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض لعوامل الجو المختلفة، ولذلك يتعرض للعديد من المشكلات بسهولة مثل ظهور البقع والاسمرار والحبوب والجفاف، وغيرها العديد من المشاكل، ولذلك نقدم لجميع الفتيات طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه في البيت بأقل تكلفة، بدلاً من شراء الكريمات باهظة الثمن التي لا تحقق النتيجة المطلوبة، والاستمرار عليه يساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع بشكل نهائي، ويتميز هذا الكريم أنه مصنوع من مكونات طبيعية آمنة تماماً على البشرة، وسوف تحصلون على بشرة نقية في أسرع وقت ممكن. كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات المذكورة في بولة صغيرة بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً، ونوزع الخليط عليه بالتساوي.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نغسله بالماء الدافئ جيداً، وبعد ذلك بالماء البارد.

يمكن تكراره مرتين في الأسبوع لأفضل نتيجة. كريم النشا وماء الورد للتخلص من البقع كريم النشا وماء الورد للتخلص من البقع المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة من الكركم صغيرة.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم صغيرة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون (للبشرة الدهنية).

ملعقة كبيرة عسل (للبشرة الجافة). طريقة التطبيق: نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على مزيج ناعم.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نغسله بالماء الدافئ، والبارد بعده.

يجب تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع لأسرع نتيجة. ماسك النشا وماء الورد ماسك النشا وماء الورد المكونات: ملعقة من النشا كبيرة.

نصف كوب ماء.

ملعقة من ماء الورد كبيرة. طريقة التطبيق: نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد في وعاء.

ثم نضعها على النار، ونتركها حتى يتكاثف قوامها.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونترك الخليط جانباً حتى يبرد.

ثم نوزعه على الوجه بشكل جيد، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يبرد.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد. الوسوم

يعتبر الوجه من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض لعوامل الجو المختلفة، ولذلك يتعرض للعديد من المشكلات بسهولة مثل ظهور البقع والاسمرار والحبوب والجفاف، وغيرها العديد من المشاكل، ولذلك نقدم لجميع الفتيات طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه في البيت بأقل تكلفة، بدلاً من شراء الكريمات باهظة الثمن التي لا تحقق النتيجة المطلوبة، والاستمرار عليه يساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع بشكل نهائي، ويتميز هذا الكريم أنه مصنوع من مكونات طبيعية آمنة تماماً على البشرة، وسوف تحصلون على بشرة نقية في أسرع وقت ممكن. كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات المذكورة في بولة صغيرة بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً، ونوزع الخليط عليه بالتساوي.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نغسله بالماء الدافئ جيداً، وبعد ذلك بالماء البارد.

يمكن تكراره مرتين في الأسبوع لأفضل نتيجة. كريم النشا وماء الورد للتخلص من البقع كريم النشا وماء الورد للتخلص من البقع المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة من الكركم صغيرة.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم صغيرة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون (للبشرة الدهنية).

ملعقة كبيرة عسل (للبشرة الجافة). طريقة التطبيق: نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على مزيج ناعم.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نغسله بالماء الدافئ، والبارد بعده.

يجب تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع لأسرع نتيجة. ماسك النشا وماء الورد ماسك النشا وماء الورد المكونات: ملعقة من النشا كبيرة.

نصف كوب ماء.

ملعقة من ماء الورد كبيرة. طريقة التطبيق: نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد في وعاء.

ثم نضعها على النار، ونتركها حتى يتكاثف قوامها.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونترك الخليط جانباً حتى يبرد.

ثم نوزعه على الوجه بشكل جيد، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يبرد.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه بأقل التكاليف وتخلصي من البقع نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.