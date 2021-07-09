وصفتين لعمل الثومية في البيت زي محلات الشاورما السورية بكل سهولة بدون مجهود

نقدم لكم وصفات مختلفة لعمل الثومية السوري في البيت على طريقة محلات الشاورما السورية، حيث أنها تعتبر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل سيدة، وذلك لأن الثومية تعد من أشهر السلطات التي تقدم بجانب أكلات مختلفة من أشهرها الشاورما، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتتميز بطعمها اللذيذ، كما أنها تساعد على فتح الشهية، ويمكنكم تحضيرها في بكل سهولة في أسرع وقت بالبيت للحصول على ألذ مذاق، ويتم تقديمها بجانب الشاورما مع البطاطس والمخلل. طريقة عمل الثومية السوري طريقة عمل الثومية السوري مكونات: رأس ثوم بدون قشر مفروم بشكل ناعم.

ملعقة كبيرة الحج من ملح البحر.

نصف كوب عصير ليمون.

كوب من الزيت النباتي.

كوب زيت زيتون. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كلاً من الثوم المفروم والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون.

ثم نخلط المكونات المذكورة مع بعضها بشكل جيد على سرعة متوسطة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى هذا المزيج بالتدريج، ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام.

ونحفظه في الثلاجة حتى موعد التقديم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الثومية طريقة عمل الثومية مكونات: ملعقتين صغيرة الحجم من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودرة.

نصف كوب ماء.

كوبان من الكريمة المتماسكة.

ملعقة كبيرة الحجم من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة التحضير: في وعاء صغير نضع ربع كوب من الماء على النار، ونتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم البودرة والثوم المفروم له، ونقلب.

ثم نترك الخليط على النار حتى يتبخر الماء، ويستغرق ذلك خمسة دقائق بالتقريب.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم والكريمة والملح والفلفل الأسود، ونقلب بشكل جيد.

في ربع كوب الماء المتبقي نقوم بتذويب النشا جيداً.

ثم نضيفه إلى الخليط السابق على النار.

نتركه حوالي خمسة دقائق حتى تتجانس المكونات كلها مع بعضها.

ويصبح الخليط جاهز، ندخله إلى الثلاجة ونخرجه عند الحاجة.

يمكن تقديمه مع الشاورما واستخدامه في صنع السندويشات المختلفة، بالهنا والشفا. الوسوم

نقدم لكم وصفات مختلفة لعمل الثومية السوري في البيت على طريقة محلات الشاورما السورية، حيث أنها تعتبر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل سيدة، وذلك لأن الثومية تعد من أشهر السلطات التي تقدم بجانب أكلات مختلفة من أشهرها الشاورما، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتتميز بطعمها اللذيذ، كما أنها تساعد على فتح الشهية، ويمكنكم تحضيرها في بكل سهولة في أسرع وقت بالبيت للحصول على ألذ مذاق، ويتم تقديمها بجانب الشاورما مع البطاطس والمخلل. طريقة عمل الثومية السوري طريقة عمل الثومية السوري مكونات: رأس ثوم بدون قشر مفروم بشكل ناعم.

ملعقة كبيرة الحج من ملح البحر.

نصف كوب عصير ليمون.

كوب من الزيت النباتي.

كوب زيت زيتون. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كلاً من الثوم المفروم والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون.

ثم نخلط المكونات المذكورة مع بعضها بشكل جيد على سرعة متوسطة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى هذا المزيج بالتدريج، ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام.

ونحفظه في الثلاجة حتى موعد التقديم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الثومية طريقة عمل الثومية مكونات: ملعقتين صغيرة الحجم من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودرة.

نصف كوب ماء.

كوبان من الكريمة المتماسكة.

ملعقة كبيرة الحجم من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة التحضير: في وعاء صغير نضع ربع كوب من الماء على النار، ونتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم البودرة والثوم المفروم له، ونقلب.

ثم نترك الخليط على النار حتى يتبخر الماء، ويستغرق ذلك خمسة دقائق بالتقريب.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم والكريمة والملح والفلفل الأسود، ونقلب بشكل جيد.

في ربع كوب الماء المتبقي نقوم بتذويب النشا جيداً.

ثم نضيفه إلى الخليط السابق على النار.

نتركه حوالي خمسة دقائق حتى تتجانس المكونات كلها مع بعضها.

ويصبح الخليط جاهز، ندخله إلى الثلاجة ونخرجه عند الحاجة.

يمكن تقديمه مع الشاورما واستخدامه في صنع السندويشات المختلفة، بالهنا والشفا.

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