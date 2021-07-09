أسرار نجاح عجينة الحليب لتحضير أشهى وألذ المخبوزات والمعجنات بكل سهولة

عجينة الحليب تعتبر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الأمهات يومياً على المواقع المختلفة، ويرغبون في معرفة أسرار نجاحها لتحضير العديد من المخبوزات والمعجنات المتنوعة لأولادهم بكل سهولة، حيث تعتبر من أفضل العجائن التي يمكن استخدامها لذلك، فهي تتميز بأنها طرية وملمسها مثل القطن، وأيضاً لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود أثناء تحضيرها، كما أنها غنية بالكثير من الفيتامينات، وذلك لاحتوائها على الحليب والسكر، ويمكنكم استخدام جميع أنواع الحشوات بداخلها، وسوف ننشر لكم الطريقة في الفقرات التالية.

مكونات تحضير عجينة الحليب للمخبوزات

نحتاج في هذه العجينة إلى بعض المكونات البسيطة والمقادير، وهي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

بيضتان.

ثلاثة ملاعق كبار من الزبدة الطرية والزيت.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

في بولة واسعة وعميق نقوم بوضع نصف الكمية من الحليب مع الخميرة والسكر، ونقلب بشكل جيد حتى تذوب المكونات.

بعد ذلك نغطي البولة ونتركها جانباً لمدة ربع ساعة حتى تتخمر جيداً.

في بولة أخرى نقوم بخفق البيض بشكل جيد بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف الزيت والزبدة الطرية إلى البيض، ونستمر بالخفق حتى نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بإضافة الحليب إلى هذا الخليط، ونخلط باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك نضيف خليط الخميرة والحليب إليهم، ونكرر الخفق لكي تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح تدريجياً، ونبدأ في العجن.

نعجن باستمرار لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بوضع العجينة في وعاء كبير مدهون بالزيت، ونغطيها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك تكون جاهزة للحشو والتشكيل.

طريقة تحضير عجينة الحليب في البيت للمخبوزات والمعجناتأسرار نجاح عجينة الحليب

يوجد بعض التكات التي تضمن لكم نجاح العجينة، وهي: