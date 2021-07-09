طريقة تحضير صوابع زينب زي الجاهزة في البيت والحصول عليها مقرمشة وذهبية اللون

نقدم لجميع ربات البيوت في هذا المقال طريقة تحضير صوابع زينب بالخطوات للحصول على طعم مثل الجاهزة تماماً، وسنخبركم بأسرار إعدادها مقرمشة وذهبية اللون، حيث أنها تعتبر من أشهر وصفات الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في مختلف الدول العربية، وتشتهر بتحضيرها في شهر رمضان والمناسبات المختلفة، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة ولا تحتاج إلى وقت كبير وبالإضافة إلى ذلك فهي غير متعبة ولا تتطلب مجهود. طريقة عمل صوابع زينب في البيت طريقة عمل صوابع زينب في البيت المكونات: كوب واحد من السميد الناعم.

نصف كوب دقيق منخول.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة من ماء الورد صغيرة.

كوب من الشربات.

جوز هند مبشور. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الدقيق والسميد في وعاء، ونضيف لهم الملح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي ونفرك المكونات بشكل جيد.

في بولة صغيرة نقوم بوضع الخميرة والسكر وماء الورد، ونضيف لهم ماء دافئ.

ونحرك المكونات حتى تذوب مع بعضها تماماً.

بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى خليط السميد، ونعجن بشكل جيد، حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نغطيها ونتركها جانباً لمدة ساعتين.

ثم نقطع العجينة إلى أصابع، ونصنع الخطوط باستخدام المبشرة.

ثم نقليها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي.

ونخرجها ونضعها في الشربات، ثم نصفيها ونرش عليها جوز الهند. طريقة تحضير صوابع زينب طريقة تحضير صوابع زينب مكونات: كوب ونصف كوب من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من جوز الهند البودرة.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتذويب الخميرة في الماء، ونتركها لكي تتخمر.

في وعاء عميق نضع الدقيق وجوز الهند والسميد والفانيليا.

نضع الزيت يسخن على النار قليلاً، بعد ذلك نضيف إلى خليط الدقيق.

نخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضيف الخميرة، ونستمر في الخلط.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع، ونصنع الثقوب عليها بالمبشرة.

ثم نحمرها في الزيت، ونضعها في الشربات. الوسوم

نقدم لجميع ربات البيوت في هذا المقال طريقة تحضير صوابع زينب بالخطوات للحصول على طعم مثل الجاهزة تماماً، وسنخبركم بأسرار إعدادها مقرمشة وذهبية اللون، حيث أنها تعتبر من أشهر وصفات الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في مختلف الدول العربية، وتشتهر بتحضيرها في شهر رمضان والمناسبات المختلفة، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة ولا تحتاج إلى وقت كبير وبالإضافة إلى ذلك فهي غير متعبة ولا تتطلب مجهود. طريقة عمل صوابع زينب في البيت طريقة عمل صوابع زينب في البيت المكونات: كوب واحد من السميد الناعم.

نصف كوب دقيق منخول.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة من ماء الورد صغيرة.

كوب من الشربات.

جوز هند مبشور. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الدقيق والسميد في وعاء، ونضيف لهم الملح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي ونفرك المكونات بشكل جيد.

في بولة صغيرة نقوم بوضع الخميرة والسكر وماء الورد، ونضيف لهم ماء دافئ.

ونحرك المكونات حتى تذوب مع بعضها تماماً.

بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى خليط السميد، ونعجن بشكل جيد، حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نغطيها ونتركها جانباً لمدة ساعتين.

ثم نقطع العجينة إلى أصابع، ونصنع الخطوط باستخدام المبشرة.

ثم نقليها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي.

ونخرجها ونضعها في الشربات، ثم نصفيها ونرش عليها جوز الهند. طريقة تحضير صوابع زينب طريقة تحضير صوابع زينب مكونات: كوب ونصف كوب من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من جوز الهند البودرة.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتذويب الخميرة في الماء، ونتركها لكي تتخمر.

في وعاء عميق نضع الدقيق وجوز الهند والسميد والفانيليا.

نضع الزيت يسخن على النار قليلاً، بعد ذلك نضيف إلى خليط الدقيق.

نخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضيف الخميرة، ونستمر في الخلط.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع، ونصنع الثقوب عليها بالمبشرة.

ثم نحمرها في الزيت، ونضعها في الشربات.

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