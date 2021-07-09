أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر بدون مجهود والاستغناء عن صالونات التجميل

يعتبر الشعر الناعم هو حلم أغلب الفتيات، ويسعون دائماً إلى تجربة الكثير من الطرق للحصول على شعر ناعم كالحرير، ويوجد الكثير من الطرق السريعة لفرد الشعر ولكن أغلبها يضر الشعر لاحتوائها على مواد كيميائية، ولذلك نقدم لكم اليوم طرق تحضير أفضل كيراتين طبيعية لتنعيم الشعر بدون تعب في البيت باستخدام مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل، والحصول على نتيجة سريعة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى صالونات التجميل مرة أخرى. أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: مجموعة من أوراق الكاري.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بغلي أوراق الكاري على النار بشكل جيد.

ثم نضيف لها زيت جوز الهند، ونقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

وبعد ذلك نترك الخليط في مكان بارد لمدة يوم كامل.

ثم نستخدمه في تدليك فروة الرأس والشعر كله من الجذور والأطراف.

ونغطي الشعر بعد ذلك بفوطة دافئة، ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء البارد. وصفة كيراتين لتنعيم الشعر وصفة كيراتين لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: بياض عدد 1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخفق البياض بشكل جيد أولاً.

وبعد ذلك نضيف له المايونيز، ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على فروة الرأس والشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونبدأ بالتدليك لمدة خمس دقائق بحركات دائرية.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو بشكل جيد للتخلص من رائحة البيض. أفضل وصفة كيراتين للشعر أفضل وصفة كيراتين للشعر مكونات الوصفة: نصف كوب من اللبن الزباددي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

6 نقط من أي زيت عطري مثل زيت اللافندر. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض في بولة صغيرة.

ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على مزيج ناعم.

نقوم بتوزيعه على الشعر النظيف جيداً.

ونمشط الشعر لكي يتوزع الخليط عليه بشكل جيد.

نقوم بتغطية الشعر بالكيس البلاستيكي.

ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر. الوسوم

يعتبر الشعر الناعم هو حلم أغلب الفتيات، ويسعون دائماً إلى تجربة الكثير من الطرق للحصول على شعر ناعم كالحرير، ويوجد الكثير من الطرق السريعة لفرد الشعر ولكن أغلبها يضر الشعر لاحتوائها على مواد كيميائية، ولذلك نقدم لكم اليوم طرق تحضير أفضل كيراتين طبيعية لتنعيم الشعر بدون تعب في البيت باستخدام مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل، والحصول على نتيجة سريعة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى صالونات التجميل مرة أخرى. أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: مجموعة من أوراق الكاري.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بغلي أوراق الكاري على النار بشكل جيد.

ثم نضيف لها زيت جوز الهند، ونقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

وبعد ذلك نترك الخليط في مكان بارد لمدة يوم كامل.

ثم نستخدمه في تدليك فروة الرأس والشعر كله من الجذور والأطراف.

ونغطي الشعر بعد ذلك بفوطة دافئة، ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء البارد. وصفة كيراتين لتنعيم الشعر وصفة كيراتين لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: بياض عدد 1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخفق البياض بشكل جيد أولاً.

وبعد ذلك نضيف له المايونيز، ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على فروة الرأس والشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونبدأ بالتدليك لمدة خمس دقائق بحركات دائرية.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو بشكل جيد للتخلص من رائحة البيض. أفضل وصفة كيراتين للشعر أفضل وصفة كيراتين للشعر مكونات الوصفة: نصف كوب من اللبن الزباددي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

6 نقط من أي زيت عطري مثل زيت اللافندر. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض في بولة صغيرة.

ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على مزيج ناعم.

نقوم بتوزيعه على الشعر النظيف جيداً.

ونمشط الشعر لكي يتوزع الخليط عليه بشكل جيد.

نقوم بتغطية الشعر بالكيس البلاستيكي.

ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

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