تعالى أقولك ازاى تخزنى البطاطس من السنة للسنة من غير لونها يتغير ولا طعمها هتكون مقرمشة وطعمها يجنن

تعالى أقولك ازاى تخزنى البطاطس من السنة للسنة، تعتبر البطاطس من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في اى منزل كما أنها محببة لدى الكبير والصغير وقد تدخل البطاطس في تحضير الكثير من الوجبات مثل البطاطس المحمرة والبطاطس المسلوقة وصينية البطاطس وغيرة من العديد من الوصفات ولكن هناك مشكلة قد تعانى منها السيدات وهى أن هناك أكثر من نوع بطاطس منها الاحمر والاصفر منها ما يصلح للتحمير ومنها ما يصلح للطبخ ولذلك سوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني طريقة تخزين البطاطس لمدة سنة كاملة دون ان يتغير لونها أو طعمها .

تعالى أقولك ازاى تخزنى البطاطس من السنة للسنة

سوف نقدم لكم الان طرق تخزين البطاطس لمدة سنه كاملة

أولاً نحضر كمية البطاطس المراد تخزينها وحفظها .

يجب غسل البطاطس جيداً ثم تقشيرها وتقطيعها بالشكل الذي تردين تخزين البطاطس به سواء كان أصابع أو حلقات أو مكعبات على حسب الرغبة .

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به ماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي جيداً .

بعد ان تغلي الماء جيداً نضيف اليها ربع كوب من الخل ونتركه حتى يغلي .

ثم نضع البطاطس التى تم تغطيها في الماء والخل .

نتركها في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 7-9 دقائق ثم نرفعها من على النار .

ونصفيها جيداً ثم نضع البطاطس في ماء بارد مباشرة .

بعد ذلك نرفعها مرة أخري من الماء البارد ونتركها حتى تبرد البطاطس تماماً .

وبعد ان تبرد تماماً نضعها في أكياس وندخلها الفريزر لحين الاستخدام، وبالتالى تم تخزين البطاطس لفترة طويلة .

وعند استخدام البطاطس نخرجها ونضعها في زيت درجة حرارة متوسطة مباشرة لان البطاطس مجمدة .

وأخيراً عند التأكد من نضج البطاطس من الداخل ومقرمش من الخارج نقدمها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء .

طريقة حفظ وتخزين البطاطس بدون قلي

أولاً نحضر كمية البطاطس المراد تخزينها ونغسلها ونقشرها .

نقطعها بالشكل الذي نريدة أصابع أو حلقات على حسب الرغبه .

ملحوظة : لا يمكن تخزين البطاطس كما هي حبات كاملة يجب تقطيعها .

بعد التأكد من غسلها جيداً نسخن الزيت على جيداً على درجة حرارة متوسطة .

ثم نضيف البطاطس الى الزيت ونقلبه بلطف حتى نحصل على اللون الذهبي .

بعد أن نرفعها من على الزيت ونضعها على ورق تجفيف أو مناديل مطبخ ونتركها حتى نتخلص من الزيت تماماً .

ثم نضعها في أكياس وندخلها في الفريزر لحين الاستخدام ، وكذلك تم تخزين وحفظ البطاطس .

كما ينصح بوضع كمية مناسبة في كل كيس حتى نخرجه ونستخدمة ولا يوجد جزء آخر نضعه في الفريزر .

وصفة جديدة لتخزين البطاطس في الفريزر