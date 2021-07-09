اسرار الكنافه الفاخرة الملفوفة بالبندق علي طريقة الحلواني احلي من الجاهزة

اسرار الكنافه الفاخرة الملفوفة بالبندق علي طريقة الحلواني،يعتبر طبق الكنافة هو طبق الحلوى الرئيسي في المناسبات واعياد الميلاد وشهر رمضان والكثير من المناسبات الاخري، ونقدم لكم طريقة لعمل الكنافه الملفوفة بالبندق، وليس من السهل التعامل معها وتوزيعها فقط، ومع ذلك، فإن طبق يقدم لك مجموعة متنوعة من الخيارات ويسمح لك بتذوق نكهات مختلفة من الحلويات، لذلك نأمل بشغف أن نقترح طريقة الكنافة لكي بطريقة سهله وبسيطة مثل الكنافة الجاهزة، ثم الاختيار حسب تفضيلاتك، مع نكهات وحشوات مختلفة لذيذة، وأفضل طريقة لتحضير الكنافة وهي تحضيرها بسرعة دون إضافة الكثير من المكونات، سنصنع الكنافة بسهولة من ثلاثة مكونات تابعي معنا.اسرار الكنافه الفاخرة الملفوفة بالبندق علي طريقة الحلواني
تعد الكنافه الملفوفة بالبندق إحدى وصفات الحلويات الشرقية المعروفة، والتي غالبًا ما يتم تحضيرها وتناولها خلال شهر رمضان المبارك والاعياد والمناسبات. الكنافة مشهورة، ليس فقط في الدول العربية، ولكن أيضًا في الدول الغربية في الدول الغربية، يستمتع الناس بأذواقهم الفريدة ومكوناتهم التي تختلف باختلاف الوصفات. تصنع الكنافة عادة من السميد الناعم أو الخيوط الدقيقة .
المكونات:
- الكنافة
- عسل أو شربات
- زبدة
- نحضر وعاء ونضع السمن على النار حتى يذوب، ثم نضعه على النار حتى يسخن ويكون جاهز للاستعمال.
- خذ السكين وقم بتأميمها وانشرها على الرخام في مطبخ نظيف لجعل طبقة الكنافة أخف وزنا ولكن ليست سميكة، والآن اقسمها بالطول.
- الآن، استخدم إحدى يديك للف الكنافة من اليد اليسرى والأخرى لف الكنافة من اليد اليمنى بحيث يتشابك كل جانب من جوانب الكنافة مع بعضه البعض.
- ثم ضعها في الصينية ملفوفة حول الحرف ويجب دهن الصنية بمادة دهنية حتي لا تلتصق الكنافة.
- أضيفي الكمية الصحيحة بالداخل أولاً، وهكذا حتى تمتلئ الصينية، ثم ضعي اللبن الساخن على الكنافة حتى تغطى.
- أدخل الصينية في الفرن حتى تحمر جميع الجوانب ويصبح لونها ذهبي، ثم قم بتصفية الدهون الزائدة، ثم ضع الشربات على الوجه حتى تمتصه.
- الآن، نقطع إلى قطع صغيرة، ونضعها في طبق التقديم، مع تقديم العصائر وبالهنا والشفا.
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اسرار الكنافه الفاخرة الملفوفة بالبندق علي طريقة الحلواني،يعتبر طبق الكنافة هو طبق الحلوى الرئيسي في المناسبات واعياد الميلاد وشهر رمضان والكثير من المناسبات الاخري، ونقدم لكم طريقة لعمل الكنافه الملفوفة بالبندق، وليس من السهل التعامل معها وتوزيعها فقط، ومع ذلك، فإن طبق يقدم لك مجموعة متنوعة من الخيارات ويسمح لك بتذوق نكهات مختلفة من الحلويات، لذلك نأمل بشغف أن نقترح طريقة الكنافة لكي بطريقة سهله وبسيطة مثل الكنافة الجاهزة، ثم الاختيار حسب تفضيلاتك، مع نكهات وحشوات مختلفة لذيذة، وأفضل طريقة لتحضير الكنافة وهي تحضيرها بسرعة دون إضافة الكثير من المكونات، سنصنع الكنافة بسهولة من ثلاثة مكونات تابعي معنا.اسرار الكنافه الفاخرة الملفوفة بالبندق علي طريقة الحلواني
تعد الكنافه الملفوفة بالبندق إحدى وصفات الحلويات الشرقية المعروفة، والتي غالبًا ما يتم تحضيرها وتناولها خلال شهر رمضان المبارك والاعياد والمناسبات. الكنافة مشهورة، ليس فقط في الدول العربية، ولكن أيضًا في الدول الغربية في الدول الغربية، يستمتع الناس بأذواقهم الفريدة ومكوناتهم التي تختلف باختلاف الوصفات. تصنع الكنافة عادة من السميد الناعم أو الخيوط الدقيقة .
المكونات:
- الكنافة
- عسل أو شربات
- زبدة
- نحضر وعاء ونضع السمن على النار حتى يذوب، ثم نضعه على النار حتى يسخن ويكون جاهز للاستعمال.
- خذ السكين وقم بتأميمها وانشرها على الرخام في مطبخ نظيف لجعل طبقة الكنافة أخف وزنا ولكن ليست سميكة، والآن اقسمها بالطول.
- الآن، استخدم إحدى يديك للف الكنافة من اليد اليسرى والأخرى لف الكنافة من اليد اليمنى بحيث يتشابك كل جانب من جوانب الكنافة مع بعضه البعض.
- ثم ضعها في الصينية ملفوفة حول الحرف ويجب دهن الصنية بمادة دهنية حتي لا تلتصق الكنافة.
- أضيفي الكمية الصحيحة بالداخل أولاً، وهكذا حتى تمتلئ الصينية، ثم ضعي اللبن الساخن على الكنافة حتى تغطى.
- أدخل الصينية في الفرن حتى تحمر جميع الجوانب ويصبح لونها ذهبي، ثم قم بتصفية الدهون الزائدة، ثم ضع الشربات على الوجه حتى تمتصه.
- الآن، نقطع إلى قطع صغيرة، ونضعها في طبق التقديم، مع تقديم العصائر وبالهنا والشفا.
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