الالوان الباستيل من الحاجات التريندي جدا لموسم الصيف السنة دي ، وتعتبر افضل طريقة للبسها هي تنسيقها مع الوان عكسها عشان تعملي تباين في الالوان وتبرزيها وتكملي اللوك البسي معاها قطعة تانية بالابيض او الاسود ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض افكار ازاي تعملي لوك بالالوان الباستيل للصيف.

افكار ازاي تعملي لوك بالالوان الباستيل للصيف:

– بدلة باستيل:

معظمنا تقريبا عندنا فكرة معينة ان البدلة تتلبس كلوك رسمي للشغل بألوان غامقة ، لكن هتغيري رأيك النهاردة لما تعرفي انك البدلة بالالوان الباستيل من الحاجات الموضة لموسم الصيف ، تقدري تلبسيها لاي مناسبة او حفلة صيفية في مكان مفتوح ، هتكون مناسبة جدا ، اللوك هيطلع مثالي وانيق ومختلف في نفس الوقت عن لوك الفستان المعتاد لبسه دايما في المناسبات.

– قطعة فردية:

تقدري تلبسي الالوان الباستيل كقطعة فردية بنطلون, او قميص, سكارف, شنطة ، ممكن على سبيل المثال تنسقي بنطلون باستيل باللون البينك مع تيشرت ابيض وسنيكرز ابيض ، او ممكن تعملي لوك كامل بالبينك الباستيل ، فكرة تانية حلوة ومختلفة انك تعملي لوك باللونين البينك والازرق مع بعض هيكون مناسب جدا لموسم الصيف.

والالوان الباستيل بتكون مناسبة جدا للتوب مع البنطلون الجينز وتكملي لوك بصندل مناسب ، ممكن كمان تلبسي فستان بالالوان الباستيل للحفلات والمناسبات وحتى كمان كلوك كاجوال يومي ، واللون النعناعي الباستيل من اكتر الالوان التريندي جدا للصيف ده.

– اكسسوارات باستيل:

لو مش بتحبي الالوان الباستيل او لسه مش مقتنعة تلبسيها ، الحيلة دي هتكون مناسبة ليكي وهي لبس لوك كامل باللون الابيض مثلا قميص ابيض مع بنطلون ابيض ونسقي معاه حزام وشنطة وشوز بالالوان الباستيل ، والشنطة الباستيل بشكل خاص هتبقى اضافة هايلة جدا الصيف ده ، لانها حرفيا هتناسب كل حاجة في دولابك.

تعالوا نشوف مجموعة افكار بالصور للبس لالوان الباستيل:

لوك بالالوان الباستيل للصيف لوك بالالوان الباستيل للصيف لوك بالالوان الباستيل للصيف لوك بالالوان الباستيل للصيف

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