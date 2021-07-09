معجزة ملعقة القهوة السحرية في القضاء علي الشعر الأبيض ومنع التساقط ضعيه علي شعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو

معجزة ملعقة القهوة السحرية في القضاء علي الشعر الأبيض، تعد مشكلة تساقط الشعر مشكلة كبيرة لكل من الرجال والنساء والفتيات وأيضاً الأطفال، وهو أكثر خطورة بالنسبة للنساء، وقد يكون تساقط الشعر ناتجًا عن عوامل وراثية أو سوء التغذية أو اختلافات في هرمونات معينة في الجسم، ولذلك نعد وصفة طبيعية لإطالة الشعر وملئ الفراغات، وهناك العديد من المشاكل مثل تقصف الأطراف، وتكاثر القشرة، والضعف البدني، وهذه المشاكل قد تجعل الفتيات والنساء يشعرن بالقلق والحرج والعصبية، وقد يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء مستحضرات التجميل، ولكن دون جدوى، وسعرها غالي ، والمواد التي تحتويها قد تسبب المزيد من الضرر للشعر، وعلى المدى الطويل يفضل دائما استخدام المواد الطبيعية لتنعيم الشعر دون تقصف، والأن سوف نتعرف على معجزة ملعقة القهوة السحرية في القضاء علي الشعر الأبيض ومنع تساقطه.

معجزة ملعقة القهوة السحرية

للحصول على شعر طويل ولامع فهذه الوصفة تحتوي على المعادن التي تعمل على حماية الشعر من أي ضرر قد يتعرض له، وتقضي نهائياً بأقل تكلفة على مشكلة ظهور الشعر الأبيض والأن سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة.

معجزة ملعقة القهوة السحرية للقضاء على الشيب

وصفتنا السحرية اليوم لإطالة الشعر وملئ الفراغات وهب وضع القهوة علي الشامبو، حيث تتعد فؤائد القهوة العلاجية للبشرة، وللشعر وتعمل هذه الوصفة على؛ التخلص من قشرة الشعر، وتنظيف فروة الشعر، ويقضي علي مشكلة التساقط، وكذلك عدم ظهور الشيب، ويعمل علي تكثيف وإنبات فراغات الشعر.

4 معالق من القهوة.

نصف كوب ماء مغلي.

شامبو الأطفال.

ضعي القهوة في نصف كوب الماء الساخن ويتم تقليبهم حتي تذوب القهوة وتترك جانباً حتي تبرد. بعد ذلك قومي بإضافة خليط القهوة الي الشامبو مع تقليبه جيداً، قومي بغسل الشعر بالخلطة مع كل استخدام وسوف تلاحظين الفرق في طول ولمعان شعرك وانبات الفراغات.

يتم تحضير تلك الوصفة عن طريق إحضار كمية مناسبة من فصوص الثوم ونعصرها جيداً مع زيت الزيتون.

الآن اصبح لدينا زيت الثوم وزيت الزيتون يتم تسخين الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

نترك الخليط يهدأ تماماً ثم نقوم بوضعه على فروة الرأس مع تدليك الفروة لمدة 20 دقيقة.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالماء وشامبو القهوة وتكرر تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.

معجزة ملعقة القهوةالسحرية مع الشامبو لإطالة الشعر ومنع الشيبخلطة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعرجل الصبار لمنع تساقط الشعر

تعاني السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الشعر ومشكلة أخطر وهي تواجد الفراغات بمقدمة الرأس وهذه الوصفة تعمل على تنعيم الشعر ومنع تساقطه فقط سوف تحتاجين إلي المكونات التالية :

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

وملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من العسل الأبيض.

في إناء زجاجي عميق يتم خلط كلاً من جل الصبار، والعسل، وزيت الخروع، وتقليبهم حتي الحصول علي خليط متجانس. يتم وضع الخليط علي الرأس والأماكن التي بها فراغات، وأطراف الشعر. بعد ذلك يتم وضع غطاء الرأس، وترك الخليط علي الرأس لمدة نصف ساعة. يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو بعد انتهاء المدة المحددة، ويتم تكرار هذه الخلطة مرة بالأسبوع.

طريقة التحضير والاستعمال