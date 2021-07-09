بياض البيض لإزالة الشعر الزائد من الجسم بطريقة سهلة جداً وبدون أي ألم ومناسبة مع كل أنواع البشرة

طريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم ببياض البيض هي أهم وأفضل الوصفات الطبيعية المبتكرة التي برزت في الفترة الأخيرة، وتم البحث عنها بشكل كبير للغاية لأنها تساعد في التخلص من الشعر الزائد في أي منطقة في الجسم مهما كانت كثافتها أو مهما كانت حساسيتها، وتعتبر من الوصفات الآمنة للغاية والتي تعمل على العناية بالبشرة بطريقة سهلة وفعالة جداً، كما أن المداومة على تطبيق تلك الوصفة تساعد في التخلص من الشعر الزائد نهائياً وعدم ظهوره مرة أخرى.

طريقة إزالة الشعر الزائد ببياض البيض

تعتبر تلك الوصفة فعالة للغاية وحقيقة وطبيعية بنسبة 100%، لأنها لها القدرة الكبيرة في التخلص من الشعر الزائد من الجسم، حتى أنها مناسبة للوجه أيضاً، ويعتبر بياض البيض من المكونات الطبيعية الغنية بالبروتين، والتي تعمل على العناية بالبشرة وقت إزالة الشعر منها وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

المكونات

بياض حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بخفق البيض جيداً حتى يصبح لونه أبيض كريمي. ثم نقوم بإضافة السكر والنشا له مع الاستمرار في التقليب للحصول على قوام متجانس. يتم تطبيق الخيط على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، في اتجاه نمو الشعر. ويترك حتى يجف تماماً، وهنا نبدأ في تقشيره بعكس اتجاه نمو الشعر، وسوف نجد أنه يخرج مع الشعر الزائد. تطبق الوصفة في كل مرة يظهر فيها الشعر ومناسب لأي منطقة حتى الوجه.

طريقة إزالة الشعر بالعسل والليمون

يعتبر العسل والليمون من أبرز المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد من الجسم، وهي من أهم المكونات الطبيعية في ذلك المجال، ويتم تطبيق الوصفة بالشكل التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عصير ليمونة طازجة.

طريقة التحضير