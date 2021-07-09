طريقة عمل الكوكيز بالشكولاتة في البيت في 10 دقائق زي المحلات بطريقة سهلة وسريعة

تعرفي علي طريقة عمل الكوكيز بالشكولاتة في البيت زي المحلات، الكوكيز تعتبر من أشهر الحلويات الغربية انتشرا وأصبحت أيضا الحلوة المفضلة لدى كل من الصغار والكبار، كما أن الأطفال اصبحون يشترونها بكثرة من محلات الحلويات او المخابز وذلك لطعمها اللذيذ الذي يعشقه الجميع، لذلك سوف نقدم لكى وصفة الكوكيز بطريقة سريعة وسهلة وبدون تكلفة.

طريقة عمل الكوكيز بالشكولاتة

سنتعلم طريقة عمل الكوكيز في المنزل بمكونات غير مكلفة وطريقة سهلة وبسيطة، وذلك لكي نضمن نظافة الأكل بدل من شراءه من الخارج.

مكونات الكوكيز

ثلاثة أكوب من الدقيق

كوب من الزبدة

ربع كوب من الكاكاو

كوب من الشوكيلت شيبس

نصف كوب من الزيت

كوب ونصف من السكر البني

2 من بياض البيض

ملعقة كبيرة من ذرة الملح

معلقة صغيرة من ذرة الفانيليا

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

طريقة تحضير الكوكيز

تعرفنا علي المكونات اللازمة لعمل الكوكيز والآن سوف نتعرف علي طريقة إعداده خطوة بخطوة.

نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الزيت والزبدة وبياض البيض، ثم نضيف اليهم السكر والفانيليا.

نقوم بخلط المكونات وضربهم مع بعضهم جيدا حتي يصبح قوام الخليط كريميا.

نجهز وعاء أخر ونضع الكاكاو والدقيق وذرة بيكربونات الصوديوم، وأيضا ذرة الفانيليا والملح ونقلبهم مع بعضهم جيدا.

نقوم بصب كل من الخلطين مع بعضهم ونضيف اليهم الشوكيلت شيبس، ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بعض ذلك بتشكيل الخليط إلى دوائر متوسطة الحجم ونقوم بضغطها، ثم نضع بعض من الشوكيلت شيبس علي وجهه الخليط.

نضع بعض ذلك الكوكيز في في صينية ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ثم نقدمها.

كوب من الحليب البودر

اربعه أكواب من الماء

كوب من بودرة الكريم كراميل

علبة متوسطة من القشطة

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

أربعه ملاعق كبار من الكاكاو

ملعقة كبيرة من النسكافية

طريقة عمل بودينج الشكولاتة

طريقة التحضير