أسهل طريقة لعمل الأيس كريم في الخلاط بطريقة صحية وبسيطة زي المحلات

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل الأيس كريم في البيت بطريقة سريعة وبسيطة وصحية، يحب الصغار والكبار تناول الأيس كريم وخاصة في فصل الصيف، وذلك بسبب حرارة الجو العالية والشمس الحارقة، لذلك يلجأ الجميع إلى تناول المثلجات وشراءها من الخارج للشعور بالانتعاش ولترطيب الجسم أيضا، ولذلك سوف نتعرف علي طريقة صنعها في البيت لكي تكون متوفره دائما لأكلها. الأيس كريم الأيس كريم سوف نتعلم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الأيس كريم في البيت وبدون ماكينة الأيس كريم وزي المحلات بالضبط. أيس كريم جوز الهند المكونات ربع كوب من عسل النحل

اربعه أكواب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة طريقة التحضير احضري وعاء كبير الحجم وعميق وضعي فيه الحليب و الفانيليا والعسل، وقومي بخفقهم مع بعض جيدا.

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي في المكونات السابقة بعد خفقها، قومي بخلطهم في الخلاط لمدة 10 دقائق.

استمري في خلط المكونات حتي يصبح قوام الخليط سائلا وبيه بعض الرغوة.

قومي بصب الخليط في علبة كبيرة الحجم، واتركيه في الفريزر لمدة ساعتين حتي يتجمد ثم يتم تقديمه. أيس كريم الكراميل أيس كريم الكراميل المكونات كوب ونصف من كريمة الخفق

كيس واحد صغير من الفانيليا

اربعه ملاعق كبيرة من السكر

2 من صفار البيض

ملعقة كبيرة من الماء طريقة الإعداد نضع السكر مع الماء في إناء علي نار متوسطة الحرارة، ونقوم بتقلبيهم حتي يصبح لونه كراميلي.

قومي بعد ذلك بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه الكراميل والفانيليا والبيض واخلطيهم مع بعضهم.

ضيفي اليهم بعد ذلك كريمة الخفق وقومي بالخلط مرة اخري جيدا حتي يصبح القوم سائلا.

قومي بصب الخليط في علبة متوسطة الحجم وضعيها في الفريزر حتي يتجمد، ثم قومي بتقديمه. بوظة البطيخ بوظة البطيخ المكونات ثلاثة أكواب من قطع البطيخ

كوبين من الكريم شانتيه

ربع كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر طريقة الإعداد احضري ربع كوب من الماء وضعي فيه ملعقة الجيلاتين البودر وقومي بتذويبه في الماء جيدا.

قومي بغسل البطيخة من الخارج وتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم مع إزالة البذر منها.

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي فيه قطع البطيخ المقطع مع الجيلاتين المذاب.

قومي بخلطهم مع بعضهم جيدا حتي يصبح البطيخ سائلا وتمتزج المكونات ببعض.

ضيفي بعد ذلك الكريم شانتيه الي الخليط السابق مع خلطه مره أخري جيدا.

قومي بوضع الخليط في علبة وضعيه في الفريزر حتي يتجمد، ثم قومي بتقديمه. الوسوم

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل الأيس كريم في البيت بطريقة سريعة وبسيطة وصحية، يحب الصغار والكبار تناول الأيس كريم وخاصة في فصل الصيف، وذلك بسبب حرارة الجو العالية والشمس الحارقة، لذلك يلجأ الجميع إلى تناول المثلجات وشراءها من الخارج للشعور بالانتعاش ولترطيب الجسم أيضا، ولذلك سوف نتعرف علي طريقة صنعها في البيت لكي تكون متوفره دائما لأكلها. الأيس كريم الأيس كريم سوف نتعلم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الأيس كريم في البيت وبدون ماكينة الأيس كريم وزي المحلات بالضبط. أيس كريم جوز الهند المكونات ربع كوب من عسل النحل

اربعه أكواب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة طريقة التحضير احضري وعاء كبير الحجم وعميق وضعي فيه الحليب و الفانيليا والعسل، وقومي بخفقهم مع بعض جيدا.

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي في المكونات السابقة بعد خفقها، قومي بخلطهم في الخلاط لمدة 10 دقائق.

استمري في خلط المكونات حتي يصبح قوام الخليط سائلا وبيه بعض الرغوة.

قومي بصب الخليط في علبة كبيرة الحجم، واتركيه في الفريزر لمدة ساعتين حتي يتجمد ثم يتم تقديمه. أيس كريم الكراميل أيس كريم الكراميل المكونات كوب ونصف من كريمة الخفق

كيس واحد صغير من الفانيليا

اربعه ملاعق كبيرة من السكر

2 من صفار البيض

ملعقة كبيرة من الماء طريقة الإعداد نضع السكر مع الماء في إناء علي نار متوسطة الحرارة، ونقوم بتقلبيهم حتي يصبح لونه كراميلي.

قومي بعد ذلك بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه الكراميل والفانيليا والبيض واخلطيهم مع بعضهم.

ضيفي اليهم بعد ذلك كريمة الخفق وقومي بالخلط مرة اخري جيدا حتي يصبح القوم سائلا.

قومي بصب الخليط في علبة متوسطة الحجم وضعيها في الفريزر حتي يتجمد، ثم قومي بتقديمه. بوظة البطيخ بوظة البطيخ المكونات ثلاثة أكواب من قطع البطيخ

كوبين من الكريم شانتيه

ربع كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر طريقة الإعداد احضري ربع كوب من الماء وضعي فيه ملعقة الجيلاتين البودر وقومي بتذويبه في الماء جيدا.

قومي بغسل البطيخة من الخارج وتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم مع إزالة البذر منها.

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي فيه قطع البطيخ المقطع مع الجيلاتين المذاب.

قومي بخلطهم مع بعضهم جيدا حتي يصبح البطيخ سائلا وتمتزج المكونات ببعض.

ضيفي بعد ذلك الكريم شانتيه الي الخليط السابق مع خلطه مره أخري جيدا.

قومي بوضع الخليط في علبة وضعيه في الفريزر حتي يتجمد، ثم قومي بتقديمه.

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