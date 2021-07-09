كنز رباني ضعيها في الشامبو وانسي تساقط الشعر ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

كنز رباني ضعيها علي الشامبو وانسي فرغات الشعر، تعد مشكلة تساقط الشعر مشكلة كبيرة لكل من الرجال والنساء والفتيات وأيضاً الأطفال، وهو أكثر خطورة بالنسبة للنساء، وقد يكون تساقط الشعر ناتجًا عن عوامل وراثية أو سوء التغذية أو اختلافات في هرمونات معينة في الجسم، ولذلك نعد وصفة طبيعية لإطالة الشعر وملئ الفراغات، وهناك العديد من المشاكل مثل تقصف الأطراف، وتكاثر القشرة، والضعف البدني، وهذه المشاكل قد تجعل الفتيات والنساء يشعرن بالقلق والحرج والعصبية، وقد يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء مستحضرات التجميل، ولكن دون جدوى، وسعرها غالي ، والمواد التي تحتويها قد تسبب المزيد من الضرر للشعر، وعلى المدى الطويل يفضل دائما استخدام المواد الطبيعية لتنعيم الشعر دون تقصف، والأن سوف نتعرف على كنز رباني ضعيها علي الشامبو لإطالة الشعر والقضاء على الشعر الابيض.

كنز رباني ضعيها علي الشامبو

للحصول على شعر طويل ولامع فهذه الوصفة تحتوي على المعادن التي تعمل على حماية الشعر من أي ضرر قد يتعرض له، وتقضي نهائياً بأقل تكلفة على مشكلة ظهور الشعر الأبيض والأن سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة.

كنز رباني ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو

وصفتنا السحرية اليوم لإطالة الشعر وملئ الفراغات وهب وضع القهوة علي الشامبو، حيث تتعد فؤائد القهوة العلاجية للبشرة، وللشعر وتعمل هذه الوصفة على؛ التخلص من قشرة الشعر، وتنظيف فروة الشعر، ويقضي علي مشكلة التساقط، وكذلك عدم ظهور الشيب، ويعمل علي تكثيف وإنبات فراغات الشعر.

4 معالق من القهوة.

نصف كوب ماء مغلي.

شامبو الأطفال.

ضعي القهوة في نصف كوب الماء الساخن ويتم تقليبهم حتي تذوب القهوة وتترك جانباً حتي تبرد. بعد ذلك قومي بإضافة خليط القهوة الي الشامبو مع تقليبه جيداً، قومي بغسل الشعر بالخلطة مع كل استخدام وسوف تلاحظين الفرق في طول ولمعان شعرك وانبات الفراغات.

يتم تحضير تلك الوصفة عن طريق إحضار كمية مناسبة من فصوص الثوم ونعصرها جيداً مع زيت الزيتون.

الآن اصبح لدينا زيت الثوم وزيت الزيتون يتم تسخين الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

نترك الخليط يهدأ تماماً ثم نقوم بوضعه على فروة الرأس مع تدليك الفروة لمدة 20 دقيقة.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالماء وشامبو القهوة وتكرر تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.

القهوة مع الشامبو لإطالة الشعر ومنع الشيبخلطة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعر