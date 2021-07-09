معجزة مفعول القرنفل لفرد وتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ شعرك هيطول لحد الركب بدون توقف

الشعر الطويل والناعم هذا ما تريدة وتحلم به كل فتاة وسيدة، ولكن مع ما يتعرض له الشعر يوميًا من العادات الخطأ والأساليب الخطأ التي تعرضت إلى التقصف والتساقط، كل هذا يعمل على ضعف بصيلة الشعر، لذلك وجدنا لكي مكون سحرية وجبار ومتوفر في جميع المنازل سيعمل على تقوية الشعر واعطائه نعومه وحيوية ملحوظة من أول استخدام.

خلطة القرنفل لنعومة وتطويل الشعر

هناك بعض الخلط التي يمكنك استخدامها ولكن لا تأتي بنتيجة المطلوبة، لذلك عنا سوف تجدين أفضل الخلطات التي تعمل على تقوية وتنعيم الشعر واعطائه لمعان وحيوية، وهي خلطة القرنفل السحرية، ومكونات تلك الوصفة المتميزة هي:

5 معالق من القرنفل المطحون.

3 معالق من زيت الزيتون.

3 معالق من زيت الخروع.

4 معالق من ماء الورد.

2 ملعقة من زيت اللافندر.

بونيه.

طريقة التحضير:

أولاً قومي بوضع القرنفل و زيت الزيتون و اللافندر و الخروع، وماء الورد في وعاء على نار هادئة.

قومي بخلط جميع المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد تمامًا.

هذه هي مكونات وطريقة تحضير الخليط الرائع الذي يساعد شعرك ويقوية.

طريقة الاستخدام:

الآن سوف نوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام وصفة القرنفل للحصول على أفضل نتيجة وهي:

قومي بتنظيف الشعر جيدًا بالماء قبل وضع الوصفة بماء والشامبو.

ثم قومي بتقسيم الشعر إلى ثلاث أجزاء بعد تجفيفه.

ثم قومي بوضع الخليط على جميع أجزاء الشعر على حد.

لابد أن يتم توزيع الخليط بشكل جيد حتى يتغذى جميع بصيلات الشعر.

لابد أن يتم توزيع الخليط بشكل جيد حتى يتغذى جميع بصيلات الشعر. اتركي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين وضعي البونية.

ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

يمكنك تكرار هذه الوصفة بحد أقصي مرتين في في الشهر، لكي لا يتعرض للتلف.

هذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدام وصفة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر.

يوجد العديد من الفوائد التي يكتسبها الشعر عند استخدام القرنفل، وهي:

القرنفل يعمل على تدفق الدم داخل فروة الرأس ويؤدي ذلك إلى تقوية بصيلة الشعر.

يعمل على إعطاء الشعر حيوية ونشاط ونعومة، وذلك من خلال المعادن التي يحتوي عليها القرنفل.

فوائد استخدام القرنفل