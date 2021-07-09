طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي والمايونيز سهلة للشيف منال العالم

طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي ، تتميز بأنها طريقة جديدة وشهية، لعمل المكرونة بالزبادي، ولا تحتاج إلى الكثير من المقادير والمكونات، أو الكثير من الوقت لتحضيرها، قد تعتمدينها كوجبة وطبق رئيس على مائدتك، والبعض يتخذونها كمقبلات، والبعض الآخر يضعونه كطبق جانبي، ومن المفيد التجديد بالمائدة بالطبع، خاصة وأن ألذ صوص سلطة المكرونة، يتم عمنله بأكثر من طريقه مثل؛ طريقة سلطة المكرونة بالمايونيز، وطريقة سلطة المكرونة بالذرة، وكذلك سلطة المكرونة والبطاطس، وكذلك سلطة المكرونة منال العالم باستخدام المايونيز، وألذ صوص سلطة المكرونة.سلطة المكرونة منال العالم
سلطة المكورنة بالزبادي، واحدة من أسهل الوصفات التي قدمتها لنا الشيف منال العالم، والتي تشتهر بالعديد من الوصفات المغذية السهلة، فهي تحول الطعام إلى معزوفة موسيقية يحبها الصغار قبل الكبار، وهذا هو المطلوب، فتذكري دائمًا أن للأطفال مزاج خاص جدًا، في تناول الطعام ويميلون كثيرًا ، إلى تناول الطعام الجهاز خارج المنزل، ولهذا تفيدنا وصفات الشيف منال العالم، في الأطعمة الجاهزة التي يمكن عملها بالمنزل مثل المطاعم، مثل كبسة الدجاج والخضار منال العالم ، وطريقة مقلوبة دجاج منال العالم ، و طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، وكذلك طريقة ستيك دجاج منال العالم ، وكلها طرق بسيطة لطهي الطعام مثل الجاهز.طريقة سلطة المكرونة سهلة
- عبوة مكرونة صغيرة الحجم.
- حبة جزر واحدة كبيرة الحجم، وقشريها وافرميها جيدًا.
- حبة خيار مخلل واحدة، وافرميها جيدًا.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- عود من الكرفس المفروم.
- حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعمًا.
- خيارة طازحة واحدة.
- ابدئي أولا بسلق المكرونة، في إناء ممتليئ بالمياه وعلى نار متوسطة.
- ثم قومي بتصفية المكورنة، وغسلها جيدًا بمياه باردة، ثم تصفيتها من المياه تمامًا.
- بعد ذلك أضيفي الطماطم المفرومة.
- ثم ضعي الخيار المفروم فوقها، مع الكرفس والخيار المخلل، بالإضافة إلى الجزر.
- امزجي المكونات معًا، حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي الزبادي والمايونيز إلى الخليط السابق، وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود والليمون، ثم قلبي كل المكونات مرة ثانية.
- ثم أضيفي المزيج كاملا إلى المكرونة، وقلبي كل المكونات حتى تتغلل الإضافت معها وقدميها.
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طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي ، تتميز بأنها طريقة جديدة وشهية، لعمل المكرونة بالزبادي، ولا تحتاج إلى الكثير من المقادير والمكونات، أو الكثير من الوقت لتحضيرها، قد تعتمدينها كوجبة وطبق رئيس على مائدتك، والبعض يتخذونها كمقبلات، والبعض الآخر يضعونه كطبق جانبي، ومن المفيد التجديد بالمائدة بالطبع، خاصة وأن ألذ صوص سلطة المكرونة، يتم عمنله بأكثر من طريقه مثل؛ طريقة سلطة المكرونة بالمايونيز، وطريقة سلطة المكرونة بالذرة، وكذلك سلطة المكرونة والبطاطس، وكذلك سلطة المكرونة منال العالم باستخدام المايونيز، وألذ صوص سلطة المكرونة.سلطة المكرونة منال العالم
سلطة المكورنة بالزبادي، واحدة من أسهل الوصفات التي قدمتها لنا الشيف منال العالم، والتي تشتهر بالعديد من الوصفات المغذية السهلة، فهي تحول الطعام إلى معزوفة موسيقية يحبها الصغار قبل الكبار، وهذا هو المطلوب، فتذكري دائمًا أن للأطفال مزاج خاص جدًا، في تناول الطعام ويميلون كثيرًا ، إلى تناول الطعام الجهاز خارج المنزل، ولهذا تفيدنا وصفات الشيف منال العالم، في الأطعمة الجاهزة التي يمكن عملها بالمنزل مثل المطاعم، مثل كبسة الدجاج والخضار منال العالم ، وطريقة مقلوبة دجاج منال العالم ، و طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، وكذلك طريقة ستيك دجاج منال العالم ، وكلها طرق بسيطة لطهي الطعام مثل الجاهز.طريقة سلطة المكرونة سهلة
- عبوة مكرونة صغيرة الحجم.
- حبة جزر واحدة كبيرة الحجم، وقشريها وافرميها جيدًا.
- حبة خيار مخلل واحدة، وافرميها جيدًا.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- عود من الكرفس المفروم.
- حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعمًا.
- خيارة طازحة واحدة.
- ابدئي أولا بسلق المكرونة، في إناء ممتليئ بالمياه وعلى نار متوسطة.
- ثم قومي بتصفية المكورنة، وغسلها جيدًا بمياه باردة، ثم تصفيتها من المياه تمامًا.
- بعد ذلك أضيفي الطماطم المفرومة.
- ثم ضعي الخيار المفروم فوقها، مع الكرفس والخيار المخلل، بالإضافة إلى الجزر.
- امزجي المكونات معًا، حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي الزبادي والمايونيز إلى الخليط السابق، وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود والليمون، ثم قلبي كل المكونات مرة ثانية.
- ثم أضيفي المزيج كاملا إلى المكرونة، وقلبي كل المكونات حتى تتغلل الإضافت معها وقدميها.
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