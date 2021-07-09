ماسكات من بذور الكتان لمنع تساقط الشعر وقشرة الرأس

من منا لا يحب يومًا خاليًا من تساقط الشعر وتجعده وتقشره؟ لا يعتبر الثناء على بذور الكتان زائفًا لأنه بالفعل يوفر غذاءًا خاصًا لخصلات الشعر ويشار إليه أيضًا باسم حمض ألفا لينولينيك. يساعد حمض أوميغا 3 الدهني على تعزيز الدورة الدموية التي يمكنها بسهولة تقوية جذور الشعر والتي بدورها تعزز نمو الشعر. يعتبر الشعر الجاف ونهاياته المتقصفة معركة يومية ، لكن الطريقة التي يعمل بها فيتامين E والبروتينات الموجودة في بذور الكتان يمكن أن تساعد في تغذية شعرك وتغطيته باللمعان ومنع تقصف الأطراف.

هل اكتشفتي مؤخرًا شعيرات رمادية في رأسك؟ إذا كنتِ تسعى لإيجاد حل جيد لذلك ، فإن بذور الكتان تعتبر مكونًا معجزة يمكن أن يعيق انتشار الشعر الرمادي.

جربي ماسكات العناية بالشعر هذه قريبًا!

3 ملاعق كبيرة بذور الكتان

3 ملاعق كبيرة جل الصبار

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

4-5 قطرات من زيت عطري

بسلم لتنعيم الشعر وترطيبه

خطوات التحضير:

صب 1 كوب من الماء في وعاء وضعيه على الموقد. دعِ الماء يغلي على نار خفيفة وأضيفِ بذور الكتان. حركيه طوال وقت الغليان حتى تتمكن من تكوين تناسق شبيه بالهلام بسهولة. أغلقي الشعلة بعد 5 دقائق واتركيه يبرد. التقط مصفاة لفصل البذور حتى تتمكني من استخدام السائل لصنع مكيف الشعر. في نفس الوعاء ، اخلطي باقي المكونات. قومي بتخزينه في الثلاجة.

3 ملاعق كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة زيت بذور الكتان

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ماسك الشعر المضاد للقشرة

طريقة التحضير:

امزجِ المكونات الثلاثة لعمل ماسك للشعر. استخدمي أطراف أصابعك لوضع العجينة على فروة رأسك. احتفظِ بالخليط لمدة تصل إلى 20 دقيقة ونظفيه جيدًا بالماء البارد والشامبو الخفيف.

3 ملاعق كبيرة زيت بذور الكتان

1 ملعقة كبيرة جل الصبار

1 ملعقة كبيرة عصير بصل

ماسك مضاد لتساقط الشعر

طريقة التحضير:

اخفقي المكونات المذكورة أعلاه. ضعي القناع من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسليه بعد 20 دقيقة.

كرري هذه الوصفات مرتين في الأسبوع لإعادة نمو الشعر بشكل صحي.