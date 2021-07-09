لو عندك فازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند دهنه قبل النوم وفي الصباح هتبقي ملكة جمال

الفازلين من أفضل المواد متعددة الاستخدامات وهو مفيد جدًا للشعر والبشرة، فقد يستخدم لحل مشاكل البشرة المتنوعة وأصبح أهم من الكثير من مستحضرات التجميل الغير نافعة التي تسبب أضرار كبيرة للبشرة عند الاستخدام، يمكنك الآن استبدال هذه المستحضرات بمواد طبيعية يتم خلطها مع الفازلين لعمل افضل الخلطات، لإعطاء نتائج رائعة في تبيض البشرة والعناية ليها بشكل كامل.فوائد الفازلين على البشرة
الفازلين العديد من الفوائد للبشرة وهي كالأتي:
- الفازلين يعالج الحروق الموجودة في البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة واليدين والوجه ايضًا.
- يستخدم أيضًا كمزيل للمكياج.
- يساعد على تفتيح البشرة، وازالة جميع البقع السوداء، والهالات.
- يستخدم أيضًا في إزالة الشعر الزائد من الجسم والمناطق الحساسة
الفازلين من أكثر المواد التي يساعد في تفتيح لون البشرة بشكل أمن وفعال وسريع أيضًا، وبطرق بسيطة هي:
تفتيح البشرة الفازلين والجلسرين
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين
- ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي
طريقة التطبيق
- في البداية قومي بغسل وجهك جيدًا وتجفيفة حتى يكون نظيفًا حاليًا من الشوائب
- قومي بمزج الخليط بكل مكوناتة مع بعض حتى يصبح متجانس
- بعد ذلك تستطيعي تطبيق الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة على الوجه
- يغسل الوجه بالماء الدافئ
هذه الوصفة من أهم وصفات الفازلين في تفتيح الوجه وهي كالأتي:
المكونات
- ٢ ملعقة من الفازلين.
- ثلاثة ملاعق من من الجلسرين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- صفار بيضة
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة من الخميرة الفورية
طريقة التطبيق:
- قومي بإذابة الخميرة مع عصير الليمون الطبيعي
- قومي بإضافتها إلى باقي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس كل المكونات مع بعض.
- يوزع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك مدة لاتقل عن ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة واحدة من النشاء.
طريقة التطبيق
- قومي بتسخين الفازلين قليلًا، ثم قومي بإضافة النشا آلية مع التقليب المستمر، حتى يتم التجانس.
- قومي بوضع هذا الخليط في الثلاجة
- ابدئي في توزيع الخليط على الوجه، واتركه لمدة عشر دقائق
- يغسل بعدها بالماء البارد
الوسوم
الفازلين من أفضل المواد متعددة الاستخدامات وهو مفيد جدًا للشعر والبشرة، فقد يستخدم لحل مشاكل البشرة المتنوعة وأصبح أهم من الكثير من مستحضرات التجميل الغير نافعة التي تسبب أضرار كبيرة للبشرة عند الاستخدام، يمكنك الآن استبدال هذه المستحضرات بمواد طبيعية يتم خلطها مع الفازلين لعمل افضل الخلطات، لإعطاء نتائج رائعة في تبيض البشرة والعناية ليها بشكل كامل.فوائد الفازلين على البشرة
الفازلين العديد من الفوائد للبشرة وهي كالأتي:
- الفازلين يعالج الحروق الموجودة في البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة واليدين والوجه ايضًا.
- يستخدم أيضًا كمزيل للمكياج.
- يساعد على تفتيح البشرة، وازالة جميع البقع السوداء، والهالات.
- يستخدم أيضًا في إزالة الشعر الزائد من الجسم والمناطق الحساسة
الفازلين من أكثر المواد التي يساعد في تفتيح لون البشرة بشكل أمن وفعال وسريع أيضًا، وبطرق بسيطة هي:
تفتيح البشرة الفازلين والجلسرين
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين
- ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي
طريقة التطبيق
- في البداية قومي بغسل وجهك جيدًا وتجفيفة حتى يكون نظيفًا حاليًا من الشوائب
- قومي بمزج الخليط بكل مكوناتة مع بعض حتى يصبح متجانس
- بعد ذلك تستطيعي تطبيق الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة على الوجه
- يغسل الوجه بالماء الدافئ
هذه الوصفة من أهم وصفات الفازلين في تفتيح الوجه وهي كالأتي:
المكونات
- ٢ ملعقة من الفازلين.
- ثلاثة ملاعق من من الجلسرين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- صفار بيضة
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة من الخميرة الفورية
طريقة التطبيق:
- قومي بإذابة الخميرة مع عصير الليمون الطبيعي
- قومي بإضافتها إلى باقي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس كل المكونات مع بعض.
- يوزع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك مدة لاتقل عن ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة واحدة من النشاء.
طريقة التطبيق
- قومي بتسخين الفازلين قليلًا، ثم قومي بإضافة النشا آلية مع التقليب المستمر، حتى يتم التجانس.
- قومي بوضع هذا الخليط في الثلاجة
- ابدئي في توزيع الخليط على الوجه، واتركه لمدة عشر دقائق
- يغسل بعدها بالماء البارد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك فازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند دهنه قبل النوم وفي الصباح هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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