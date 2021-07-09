في دقائق معدودة..طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بتتبيلة رائعة زي المحلات

في هذه الفترة تبحث معظم النساء وربات المنزل عن وصفات عيد الأضحى المبارك والتي تختص باللحوم ومنها طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة سهلة وسريعة خفيفة على المعدة بالإضافة إلى فوائدها العظيمة للجسم، هي وجبة متكاملة العناصر تقدم بجانب المكرونة أو الأرز أو لسان عصفور..وغيرها حسب الرغبة كما يمكن أن تقدم بجانب الخبز البلدي مع طبق سلطة خضراء وطحينة فتصبح وجبة لذيذة، تتميز بأنها لا تحتاج إلى مجهود أو ولا وقت لكي تحضر، ولكي تطمئني أنها لا تأخذ وقت في النضج سوف نحضر تتبيلة تجعلها طرية مذاقها حقاً رائع.

وصفات عيد الأضحى

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نقدم لكم مجموعة من وصفات طبخ متنوعة باللحم مثل طريقة عمل كفتة الأرز وسر تماسكها فهي من أكثر الوجبات التي يعشقها الناس وكفتة الحاتي الشهيرة، ومن ضمن الأكلات للعيد أيضاً طريقة عمل كباب حلة باللحم الضاني بجانب الأصناف الأخرى المصنوعة من الدجاج مثل الكبسة والجريش والحميس كلها وصفات خليجية غير تقليدية رائعة المذاق.

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة

الكبدة من الأطعمة المغذية جداً ضمن وصفات اللحوم لعيد الأضحى مكوناتها غاية في البساطة (كبدة شرائح + ردة + ثوم مفروم + عصير ليمون + كمون وملح وفلفل أسود + زيت للقلي).

طريقة التحضير:-

في وعاء ضعي الثوم المفروم وعصير الليمون والكمون وملح وفلفل اسود، ثم ضعي الكبدة في التتبيلة وتغطى جيداً حتى لا تتأكسد من الهواء وتترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

في طبق واسع ضعي كمية من الردة ثم خذي قطعة من الكبدة وتغطى بالردة مع الضغط عليها جيداً.

في زيت غزير ساخن جداً ضعي قطعة تلو الأخرى من الكبدة المتبلة بالردة ثم تقلب على الوجه الآخر حتى تحصل على اللون الذهبي أو البني الفاتح.

تنشل على ورق مناشف مطبخ لامتصاص بقية الزيت وتقدم على طبق به بقدونس بجانب العيش أو السلطة أي صنف مفضل لكم على حسب الرغبة..بالهنا على قلوبكم.

ملحوظة / هذه الطريقة يمكن تحضير أي نوع كبدة جاموسي أو بقري أو ضاني المهم أنها تكون طازجة وشرائح حتى لا تأخذ وقت في النضج.