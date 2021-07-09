أسهل طريقة لعمل صوص لتزيين الكيك والحلويات في البيت بطرق جديدة ومميزة

تعرفوا علي أسهل طريقة لعمل صوص لتزيين الكيك بطريقة سريعة وسهلة في المنزل، يعرف صوص الكيك بانه هو الطبقة الرقيقة التي توضع أعلي الكيك او بين طبقاته المتعددة، وهذا الصوص هو الذي يعطى للكيك او الحلويات طعم مميز ومختلف ويجعل طعم الكيك او التورته مختلف عن غيرها، لذلك سوف نتعرف علي طريقة صنع صوص الفراولة وأيضا المانجو وصوص الزبدة.

صوص لتزيين الكيك

هناك العديد من أنواع الصوصات المختلفة التي تستخدم في صنع التورته او الحلويات المختلفة، لذلك سوف نتعلم طريقة عمل بعض تلك الصوصات.

طريقة عمل صوص الفراولة

المكونات

نصف كيلو من الفراولة المقطعة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من السكر

طريقة الإعداد

إحضري إناء وضعيه علي نار متوسطة وضعي فيه كل من السكر والفراولة والفانيليا.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها في الإناء مع هرس قطع الفراولة بواسطة الملعقة.

استمري في تقليب المكونات لمدة 20 دقيقة، حتي تمتزج المكونات ببعضها ويصبح القوام سميكا ومتماسك.

قومي بإطفاء النار بعد ذلك وترك الخليط في درجة حرارة الغرفة حتي يبرد تماما.

ضعي بعد ذلك صوص الفراولة في الثلاجة واتركيه لمدة ساعة، ويمكنك تزيين بيه الكيك بعد ذلك.

طريقة عمل صوص المانجو

المكونات

كوبان من عصير المانجو

ملعقتين كبيرتين من السكر

ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي في عصير المانجو والنشا والسكر، وقومي بخلطهم جيدا.

إحضري كسرولة متوسطة الحجم وضعي فيها الخليط بعد ذلك، ضعيها علي نار متوسطة الحرارة.

قومي بتقليب المزيج معا مع بعضه جيدا حتي يغلي ويصبح قوامه سميكا ومتماسكا.

أتركي الخليط في حرارة الغرفة حتي يبرد صوص المانجو، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

سوف يصبح قوام الصوص ثقيلا بعد وضعه في الثلاجة، ويمكنك استخدامه في الحلويات والكيك.

طريقة عمل صوص الزبدة

المكونات

كوب من الزبدة السائحة

كوبين من السكر البودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

معلقتين صغيرتين من الحليب البودر

طريقة الإعداد