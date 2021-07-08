كيف نتعامل مع الطفل الخجول | تعديل سلوك الخجل عند الأطفال

يتردد سؤال كيف نتعامل مع الطفل الخجول كثيراً على ألسنة الآباء الذين يمتلكون أبناء ذو طبع خجول، حيث تعتبر هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير لأن الخجل الزائد عن الحد يؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل لدى الطفل وقد تجعله متأخر عن أصدقائه في نفس المستوى الدراسي وغيرها الكثير من المشاكل.

كيف نتعامل مع الطفل الخجول

يجب على كل أم وأب لديهما طفل يعاني من مشكلة الخجل الزائد عن الحد أن يقوموا بالتعامل مع هذا الأمر بشكل سليم ومحاولة التخلص من هذه الصفة قبل أن تتطور وتؤدي إلى حدوث مشاكل أخرى ومن أشهر الطرق الخاصة بالتعامل مع الطفل الخجول:

يجب عن أن يتم التحدث مع الطفل عن مشاكل الخجل، وأن هذه الصفة قد تجعله يفقد أصدقائه، أو يفقد الكثير من الفرص الجيدة بالنسبة له، لذا عليه أن يكون شجاع مقدام لا يخجل من شيء. يجب أن يتم إشراك الطفل في الكثير من المناسبات الاجتماعية التي بها تجمعات كثيرة وذلك حتى يألف هذا الجو ويعتاد عليه سيكون ذلك له أثر كبير في نفس الطفل، كما يحب أن يتم تحفيزه على الحديث وسط التجمعات وغيرها، لأن ذلك سوف يكسر حاجز الخوف والخجل بداخله. التحدث معه بشكل إيجابي ودعمه وإعطاءه المكافآت على المهام التي يقوم بها. يمكن للأبوين اللجوء إلى الأطباء النفسيين إذا لم يجدوا لهذه الطرق أي نتيجة ولم تساعدهم في التخلص من هذه السمة.

صفات الطفل الخجول

قبل أن نتساءل عن كيف نتعامل مع الطفل الخجول علينا أولاً معرفة صفات الطفل الخجول، حيث توجد مجموعة من الصفات التي تدل على أن هذا الطفل لديه صفة الخجل بشكل كبير وليست نسبة طبيعية التي تتواجد عند أغلب البشر ونستطيع ملاحظة ذلك من خلال تصرفات الطفل نفسه:

إذا كان الطفل يختبئ دائما وراء أمه أو أبيه عند التحدث مع الآخرين فإن ذلك يدل على خجله الشديد. التلعثم أثناء الحديث عن الآخرين. التوتر والعرق الذي يصيبه عندما يكون في المناسبات الاجتماعية. احمرار الوجه عند الحديث مع الآخرين. رفض الحديث أمام التجمعات وفي المناسبات عندما يوجه أحد الكلام له. التهرب من الحديث مع الآخرين بشكل عام. تجنب النظر إلى وجه المتكلم.

تعديل سلوك الخجل عند الأطفال

توجد الكثير من الإجابات التي يمكن أن تكون حلاً لسؤال كيف نتعامل مع الطفل الخجول ومن أهم هذه الإجابات:

التشجيع على الخروج من رحلات والتنزه من اطفال من نفس سنه يساعد كثيراً في حل مشكلة الخجل عند أغلب الأطفال. التشجيع على التفاعل مع الآخرين في الاجتماعات والزيارات المختلفة. زيادة الثقة بالنفس لدى الطفل. التقليل من أمر الحماية الزائدة للطفل التي تجعله ينغلق على نفسه ولا يرغب بالحديث مع الآخرين. الاهتمام بالطفل والتحدث معه لفترات طويلة. إعطاء الأمان للطفل. التقليل من أمر النقد المستمر الذي يهدم شخصية الطفل ويجعله يشعر بالخجل من نفسه ويعمل على تقليل ثقته بنفسه بشكل كبير جداً. عظم استخدام أسلوب التهديد مع الأطفال فهذا يجعلهم يصابون بالخوف ومن ثم الشعور بالخجل في الكثير من المواقف. اتباع الأسلوب الإيجابي عند التعامل مع الطفل وعدم التناقض حتى لا يشعر الطفل بالتوتر والاضطراب وهو ما يؤدي إلى الخجل.

الخجل عند الأطفال في المدرسة

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة الخجل عند الذهاب إلى المدرسة وبالأخص في البداية حيث أنه يكون أمر جديد بالنسبة لهم ولا يعرفون أحد ولا يعرفون كيفية التعامل مع الآخرين، ومن الأسباب التي تزيد الخجل عند الأطفال في المدرسة:

ضعف الثقة بالنفس ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو النقد المستمر للطفل في المنزل. قد يكون اسم الطفل غير عصري وغير متناسب مع أفراد جيله وهو ما يجعله يشعر بالخجل منه. الإمكانيات الأسرية الضعيفة قد تسبب الشعور بالخجل لدى الطفل. عدم وجود توازن في العلاقة بين الأب والأم يؤثر بشكل كبير جداً على نفسية الطفل. افتقاد الطفل للشعور بالأمان فذلك يثير في نفسه الخوف والقلق من أي أمر جديد أو من التعامل مع الآخرين.

خجل الطفل من الغرباء

يعتبر خجل الطفل من الغرباء من أكثر الأمور الملفتة للجميع والتي يمكن ملاحظتها في الكثير من التصرفات مثل تجنب الرغبة في الحديث مع الآخرين، أو اللعب بعيداً عن التجمعات، أو الرغبة الدائمة بالتواجد بجوار الآباء في وجود الغرباء، لذا على الأبوين أن يقوموا بمساعدة أبنائهم في التخلص من هذه الصفة من خلال الآتي:

عدم ذكر هذه الصفة في الطفل في وجود الغير وعدم السماح للغير بأن يقول له ذلك. دعم الثقة بالنفس لدى الطفل. السماح له بالمشاركة في التجمعات والجلسات العائلية. عدم نقده أمام الغير. عدم تحديد حركة الطفل بل يجب تشجيعه على الحركة والتنقل وأن يأخذ حريته.

وبذلك نكون قد ذكرنا أغلب الإجابات التي تتعلق بسؤال كيف نتعامل مع الطفل الخجول حتى يتمكن جميع الآباء والأمهات من التعامل مع ابنهم في هذه الحالة والتخلص من هذه الصفة في أقرب وقت ممكن بكل سهولة.