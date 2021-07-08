تكات عمل بلح الشام الأصلية في البيت وأسرار تحضيره في المحلات

يعتبر بلح الشام من أهم الوصفات التي تندرج تحت قائمة الحلويات، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير، تعتبر تلك الوصفة من أهم الحلويات الشرقية التي يتم تداولها بشكل كبير للغاية في المحلات وعربات الحلوى، ويشتهر تحضيرها في مصر وبلاد الشام، وهي عبارة عن أصابع حلوة يتم تحضيرها من دقيق السميد، وتتسم بالمذاق المقرمش اللذيذ، وهناك تكات بسيطة يمكن اتباعها في المنزل لتحضير الوصفة مثل المحلات تماماً، وذلك ما وفرناه إليكم اليوم من خلال مقالنا التالي، وذلك ما سوف يجعلكم لا تحتاجون إلى شراءه مرة أخرى من الخارج، وتقديم طبق مميز ونظيف ومضمون لأفراد أسرتك. طريقة عمل بلح الشام في المنزل بسهولة طريقة عمل بلح الشام في المنزل بسهولة المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبيرتين من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي.

كمية من الشربات حسب الحاجة. طريقة التحضير في إناء على النار نقوم بتقليب كل من الزبدة والملح والسكر والماء. وعندما تذوب المكونات تماماً نبدأ في إضافة الدقيق والسميد والنشا، مع الاستمرار في التقليب. عندما تتجانس كل المكونات وتصبح لينة، نرفع الإناء من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ قليلاً. نبدأ في إضافة البيض واحدة تلو الأخرى، ولكن يجب الانتظار بين كل واحدة والأخرى لضمان تجانس العجينة بشكل مميز. عندما ننتهي من إعداد العجينة نقوم بإضافتها في كيس الحلواني، وتشكيلها في زيت غزير بارد حتى ننتهي من الكمية كلها. يرفع الزيت على النار وعندما يسخن نبدأ في التقليب حتى نحصل على لون ذهبي موحد. يتم رفعه من على النار في الشربات الغزير، والتقليب جيداً حتى تتشرب كل الحبات من الشربات. توضع في طبق التقديم وتزين بالفستق المجروش. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات المكونات 3 كوب من السكر الأبيض.

1.5 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء على النار المتوسطة، ونقوم بالتقليب حتى تذوب تماماً. عندما تغلي المكونات نقوم بتهدئة النار وتركها تغلي سوياً لمدة خمس دقائق. هنا تصبح جاهزة للاستخدام فور الانتهاء من تحمير بلح الشام. الوسوم

يعتبر بلح الشام من أهم الوصفات التي تندرج تحت قائمة الحلويات، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير، تعتبر تلك الوصفة من أهم الحلويات الشرقية التي يتم تداولها بشكل كبير للغاية في المحلات وعربات الحلوى، ويشتهر تحضيرها في مصر وبلاد الشام، وهي عبارة عن أصابع حلوة يتم تحضيرها من دقيق السميد، وتتسم بالمذاق المقرمش اللذيذ، وهناك تكات بسيطة يمكن اتباعها في المنزل لتحضير الوصفة مثل المحلات تماماً، وذلك ما وفرناه إليكم اليوم من خلال مقالنا التالي، وذلك ما سوف يجعلكم لا تحتاجون إلى شراءه مرة أخرى من الخارج، وتقديم طبق مميز ونظيف ومضمون لأفراد أسرتك. طريقة عمل بلح الشام في المنزل بسهولة طريقة عمل بلح الشام في المنزل بسهولة المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبيرتين من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي.

كمية من الشربات حسب الحاجة. طريقة التحضير في إناء على النار نقوم بتقليب كل من الزبدة والملح والسكر والماء. وعندما تذوب المكونات تماماً نبدأ في إضافة الدقيق والسميد والنشا، مع الاستمرار في التقليب. عندما تتجانس كل المكونات وتصبح لينة، نرفع الإناء من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ قليلاً. نبدأ في إضافة البيض واحدة تلو الأخرى، ولكن يجب الانتظار بين كل واحدة والأخرى لضمان تجانس العجينة بشكل مميز. عندما ننتهي من إعداد العجينة نقوم بإضافتها في كيس الحلواني، وتشكيلها في زيت غزير بارد حتى ننتهي من الكمية كلها. يرفع الزيت على النار وعندما يسخن نبدأ في التقليب حتى نحصل على لون ذهبي موحد. يتم رفعه من على النار في الشربات الغزير، والتقليب جيداً حتى تتشرب كل الحبات من الشربات. توضع في طبق التقديم وتزين بالفستق المجروش. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات المكونات 3 كوب من السكر الأبيض.

1.5 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء على النار المتوسطة، ونقوم بالتقليب حتى تذوب تماماً. عندما تغلي المكونات نقوم بتهدئة النار وتركها تغلي سوياً لمدة خمس دقائق. هنا تصبح جاهزة للاستخدام فور الانتهاء من تحمير بلح الشام.

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