معلقة واحدة من مكون سحري هتعملي بطاطس محمرة صحية من غير زيت ومقرمشة جداً

تعتبر البطاطس المحمرة هي أهم الأشياء التي يحبها كل أفراد المنزل من الأطفال والكبار، ولكن لا يقومون بتحضيرها بشكل مستمر بسبب أنها من الأشياء التي تتسبب في الإصابة بالسمنة، ويتم تصنيفها على أنها من الأطباق الغير صحية، والتي تحتوي على كمية كبيرة للغاية من الزيت، وهناك أحد الطرق التي تجعلنا نتناول البطاطس المحمرة المقرمشة للغاية بدون حساب، وهي القلاية الهوائية، ولكن يعيب عليها أنها باهظة الثمن للغاية، ولكننا اليوم نتحدث عن أحد الوصفات البسيطة التي تمكنكم من إعداد البطاطس المحمرة في المنزل بدون الحاجة إلى أدوات غالية، فقط مكون واحد يجعلها صحية ومقرمشة ولذيذة للغاية. طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة بخطوات صحية طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة بخطوات صحية المكونات حبتين كبيرتين من البطاطس المخصصة للتحمير (نجد بها بقعة لونها أحمر).

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كمية كبيرة من الماء المثلج.

رشة من الثوم البودر. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها بالشكل المطلوب، وبعدها تغسل جيداً وتوضع في كمية غزيرة من الماء. يتم رفع البطاطس على النار حتى تغلي لمدة دقيقتين، وبعدها تصفى وتوضع في الماء المثلج. تترك البطاطس حتى تبرد تماماً، وبعدها تجفف جيداً وتوضع في وعاء عميق مع النشا والزيت والتوابل. تقلب البطاطس جيداً حتى تغطى جميعها بكل المكونات، وترص على صينية فرن وتدخل إلى فرن ساخن جداً لمدة نصف ساعة. عندما تتحمر البطاطس وتصبح ذهبية اللون نقوم برفعها من الفرن وتقديمها ساخنة. طريقة سهلة لتحمير البطاطس بملعقة زيت واحدة طريقة سهلة لتحمير البطاطس بملعقة زيت واحدة المكونات 2 حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

رشة من الزعتر.

رشة من الثوم المجفف.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

رشة من الكمون. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم، وتغسل جيداً. تجفف البطاطس جيداً ويتم تقليبها مع الزيت والتوابل في وعاء عميق حتى تغطى كلها بالمكونات. ترص جنباً إلى جنب في صينية فرن غير لاصقة، أو صينية عادية مفروشة بالسيلكون أو ورق الزبدة. تترك في الفرن نصف ساعة أو حتى تمام التحمير. الوسوم

تعتبر البطاطس المحمرة هي أهم الأشياء التي يحبها كل أفراد المنزل من الأطفال والكبار، ولكن لا يقومون بتحضيرها بشكل مستمر بسبب أنها من الأشياء التي تتسبب في الإصابة بالسمنة، ويتم تصنيفها على أنها من الأطباق الغير صحية، والتي تحتوي على كمية كبيرة للغاية من الزيت، وهناك أحد الطرق التي تجعلنا نتناول البطاطس المحمرة المقرمشة للغاية بدون حساب، وهي القلاية الهوائية، ولكن يعيب عليها أنها باهظة الثمن للغاية، ولكننا اليوم نتحدث عن أحد الوصفات البسيطة التي تمكنكم من إعداد البطاطس المحمرة في المنزل بدون الحاجة إلى أدوات غالية، فقط مكون واحد يجعلها صحية ومقرمشة ولذيذة للغاية. طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة بخطوات صحية طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة بخطوات صحية المكونات حبتين كبيرتين من البطاطس المخصصة للتحمير (نجد بها بقعة لونها أحمر).

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كمية كبيرة من الماء المثلج.

رشة من الثوم البودر. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها بالشكل المطلوب، وبعدها تغسل جيداً وتوضع في كمية غزيرة من الماء. يتم رفع البطاطس على النار حتى تغلي لمدة دقيقتين، وبعدها تصفى وتوضع في الماء المثلج. تترك البطاطس حتى تبرد تماماً، وبعدها تجفف جيداً وتوضع في وعاء عميق مع النشا والزيت والتوابل. تقلب البطاطس جيداً حتى تغطى جميعها بكل المكونات، وترص على صينية فرن وتدخل إلى فرن ساخن جداً لمدة نصف ساعة. عندما تتحمر البطاطس وتصبح ذهبية اللون نقوم برفعها من الفرن وتقديمها ساخنة. طريقة سهلة لتحمير البطاطس بملعقة زيت واحدة طريقة سهلة لتحمير البطاطس بملعقة زيت واحدة المكونات 2 حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

رشة من الزعتر.

رشة من الثوم المجفف.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

رشة من الكمون. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم، وتغسل جيداً. تجفف البطاطس جيداً ويتم تقليبها مع الزيت والتوابل في وعاء عميق حتى تغطى كلها بالمكونات. ترص جنباً إلى جنب في صينية فرن غير لاصقة، أو صينية عادية مفروشة بالسيلكون أو ورق الزبدة. تترك في الفرن نصف ساعة أو حتى تمام التحمير.

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