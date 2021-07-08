تحتاج ربة المنزل دوما الى العديد من الوصفات التي لا تحتوي على اللحوم أو الدجاج، خاصة في آخر الشهر حيث تقترب ميزانية الأسرة على النفاذ و لا يوجد الكثير من المال من أجل عمل وصفات جديدة على مائدة الطعام فيها أسماك أو لحوم ، على الرغم من أننا قدمنا من قبل أفكار حول كيفية ضبط ميزانية الأسرة و تقديم الكثير من الوجبات المتنوعة على مائدة الطعام دون إحداث خلل في الميزانية و لكن الأمر لا يخلو أحيانا من حدوث بعض الطوارئ التي تسبب في نفاذ مصروف البيت سريعا، و لهذا اعتدنا على تقديم بعض الأفكار الجديدة القرديحي أي بدون أن يكون فيها لحوم أو دجاج أو أسماك، أو حتى تقديم أفكار قديمة و لكن تم إدخال بعض التكات إليها حتى تجذب جميع أفراد الأٍسرة إلى تناولها و منها ما نقدمه لكم اليوم و هي طريقة عمل العجة و لكن باستخدام عجينة الطعمية .

طريقة عمل العجة – أكلات آخر الشهر بدون لحمة أو دجاج

و بداية فإن الطريقة المعتادة لعمل العجة تتخلص في عملها بالبصل و البيض و البقدونس، ولكن كما سبق و أِرنا أننا سوف نقدمها اليوم بطريقة جديدة سوف تكون محببة خاصة لعشاق الطعمية، حيث سيكون الأٍساس فيها هو استخدام عجينة الطعمية و التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل أو شراءها من مطاعم الفول و الطعمية .

و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي يجب توافرها من أجل عمل العجة ، و هي كالتالي:

عدد 4 بيضات كبيرة الحجم ” أبيض أو أحمر لا يوجد فرق” .

ربع كيلو من عجينة الطعمية الجاهزة.

عدد 2 بصل أخضر يتم فرمه جيدا .

ثمرتان من الفلفل الرومي الألوان و يتم فرم الفلفل جيدا

ثمرة واحدة من الطماطم المفرومة.

عدد 2 قرن من الفلفل الأخضر الحار و يتم فرمه أيضا جيدا .

ملح

فلفل أسود

شطة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من السمسم.

كزبرة ناشفة

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

نقوم بكسر البيض في وعاء، ثم نضع عليه كلا من : الملح والفلفل الأسود و الشطة و البيكنج بودر.

بعد خفق البيض جيدا، سوف نقوم بإضافة كلا من : البصل الأخضر والفلفل الرومي الألوان والطماطم ومعهم قرن الفلفل الحار، و نقلب المكونات جميعها جيدا .

يتم الآن إضافة عجينة الطعمية الى المكونات السابقة ، و يتم دمجها جيدا مع باقي المكونات.

نقوم بتجهيز صينية من البايركس و يتم دهنها باستخدام ملعقة كبيرة من الزيت .

نصب الآن الخليط الذي تم تجهيزه في الصينية البايركس .

نقوم برش السمسم على وجه المكونات في الصينية.

يتم إدخال صينية العجة إلى داخل فرن ساخن، تم ضبطه على درجة حرارة 180 مئوية.

نترك العجة حتى تصل الى مرحلة التسوية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تقريبًا.

نقوم بوضع الصينية أسفل الشواية حتى يصبح وجه العجة أحمر اللون .

يتم تقطيع العجة ساخنة، ثم تقدم مع الخبز و البصل الأخضر و الطحينة و قرص بطاطس بالبيض لتكون وجبة متكاملة.

و الآن هيا بنا لتحضير طبق شهي من العجة ، و هي كالتالي: