كريم زبدة الشيا السحري أفضل كريم مرطب لبشرة الوجه والجسم

يعد كريم زبدة الشيا من أفضل الكريمات الطبيعية، التي تستخدم لترطيب البشرة الجافة ومنحها النعومة والنضارة، ويتكون من زبدة الشيا وهى مادة دهنية تتمتع بفوائد متعددة للبشرة، فهى تعالج الندوب والتصبغات وتقلل علامات التقدم في العمر، وكذلك يحتوي على زيت جوز الهند الذي يعمل كمضاد للبكتيريا والجراثيم، و فيتامين E الذي يعمل على تنشيط البشرة وحمايتها من التشققات والتجاعيد، وتظل الكريمات الطبيعية هى الحل الأمثل لكل مشاكل البشرة، لأنها تتكون من مواد مفيدة وغيرضارة، على عكس معظم المستحضرات المنتشرة في الأسواق التي تتكون من مواد كيميائية تسبب مشاكل كثيرة للجلد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم زبدة الشيا أفضل مرطب لبشرة الوجه والجسم. مكونات كريم زبدة الشيا مكونات كريم زبدة الشيا يتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- ملعقتين من زبدة الشيا.

4 ملاعق من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير كريم زبدة الشيا بالسرعة والبساطة، وتتم بالخطوات التالية:- نخلط زيت جوز الهند وشمع العسل وزبدة الشيا وزيت اللوز مع بعض، ونذوب الخليط على حمام مائي حتى يتجانس. نضيف ملعقة صغيرة من فيتلمين E ونقلب المكونات مع بعض. نضع الخليط في علبة معقمة ونظيفة، ويتم استخدامه كأى مرطب عادي. فوائد زبدة الشيا للبشرة تستعمل زبدة الشيا في كثير من مستحضرات التجميل والكريمات لأنها المادة الأكثر ترطيبا للبشرة والشعر، ولها فوائد كثيرة لبشرة الجلد والجسم، ومنها مايلي:- تزود البشرة بالفيتامينات وتمنحها النضارة واللمعان.

تستخدم لعلاج الأكزيما وتهدئة الأعراض المصاحبة لها.

تعالج الندوب والبثور التي تصيب البشرة، وتخلها من التصبغات التي تصيب الجلد.

تعالج حب الشباب حيث تعمل كمضاد للبكتيريا.

تزيل الهالات السوداء وتخلصنا من إنتفاخات العين.

ترطب البشرة وتحافظ على مرونة الجلد.

تحتوي على فيتامين E الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويمنع ظهور التجاعيد.

تستعمل لإزالة المكياج وتنظيف وتعقيم مسام البشرة.

تعالج البفع الداكنة والنمش وتخفف من الضرر الناتج عن أشعة الشمس.

تحافظ على نعومة البشرة وتشد الجلد. الوسوم

يعد كريم زبدة الشيا من أفضل الكريمات الطبيعية، التي تستخدم لترطيب البشرة الجافة ومنحها النعومة والنضارة، ويتكون من زبدة الشيا وهى مادة دهنية تتمتع بفوائد متعددة للبشرة، فهى تعالج الندوب والتصبغات وتقلل علامات التقدم في العمر، وكذلك يحتوي على زيت جوز الهند الذي يعمل كمضاد للبكتيريا والجراثيم، و فيتامين E الذي يعمل على تنشيط البشرة وحمايتها من التشققات والتجاعيد، وتظل الكريمات الطبيعية هى الحل الأمثل لكل مشاكل البشرة، لأنها تتكون من مواد مفيدة وغيرضارة، على عكس معظم المستحضرات المنتشرة في الأسواق التي تتكون من مواد كيميائية تسبب مشاكل كثيرة للجلد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم زبدة الشيا أفضل مرطب لبشرة الوجه والجسم. مكونات كريم زبدة الشيا مكونات كريم زبدة الشيا يتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- ملعقتين من زبدة الشيا.

4 ملاعق من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير كريم زبدة الشيا بالسرعة والبساطة، وتتم بالخطوات التالية:- نخلط زيت جوز الهند وشمع العسل وزبدة الشيا وزيت اللوز مع بعض، ونذوب الخليط على حمام مائي حتى يتجانس. نضيف ملعقة صغيرة من فيتلمين E ونقلب المكونات مع بعض. نضع الخليط في علبة معقمة ونظيفة، ويتم استخدامه كأى مرطب عادي. فوائد زبدة الشيا للبشرة تستعمل زبدة الشيا في كثير من مستحضرات التجميل والكريمات لأنها المادة الأكثر ترطيبا للبشرة والشعر، ولها فوائد كثيرة لبشرة الجلد والجسم، ومنها مايلي:- تزود البشرة بالفيتامينات وتمنحها النضارة واللمعان.

تستخدم لعلاج الأكزيما وتهدئة الأعراض المصاحبة لها.

تعالج الندوب والبثور التي تصيب البشرة، وتخلها من التصبغات التي تصيب الجلد.

تعالج حب الشباب حيث تعمل كمضاد للبكتيريا.

تزيل الهالات السوداء وتخلصنا من إنتفاخات العين.

ترطب البشرة وتحافظ على مرونة الجلد.

تحتوي على فيتامين E الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويمنع ظهور التجاعيد.

تستعمل لإزالة المكياج وتنظيف وتعقيم مسام البشرة.

تعالج البفع الداكنة والنمش وتخفف من الضرر الناتج عن أشعة الشمس.

تحافظ على نعومة البشرة وتشد الجلد.

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