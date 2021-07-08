وصفة تحضير البان كيك في المنزل لفطور شهي ولذيذ للأطفال وتغيير مثالي للكبار

يعتبر البان كيك أحد أنواع الحلوى البسيطة والسهلة المقتبسة من المطبخ الأمريكي، والذي زادت شهرتها الكبيرة نتيجة لسهولة إعدادها وتحضيرها بشكل كبير للغاية، ويرجع اسمها إلى طريقة تحضيرها، فترجمة الاسم تعني كيك الطاسة، وبالضبط هي تعتبر كيك بسيط يتم إعداده في الطاسة على النار وبدون فرن، وهي واحدة من أكثر الوجبات خفة على الإطلاق، من الممكن الاعتماد عليها كوجبة متكاملة على الإفطار، مع إضافة العديد من العناصر الغذائية الغنية التي تجعل منها وجبة متكاملة للغاية. طريقة عمل البان كيك بسهولة في البيت طريقة عمل البان كيك بسهولة في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

حبة من البيض.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. خطوات التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج لمكونات الجافة سوياً، من الدقيق والملح والبيكنج بودر. في وعاء آخر نقوم بخفق البيض مع الحليب جيداً حتى يتجانسوا بشكل مثالي للغاية. نبدأ في إضافة الزيت والسكر إلى المزيج، مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب. نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى الخليط، والاستمرار في التقليب إلى أن نحصل على قوام ناعم مثل الكيك. نقوم بتسخين الطاسة على النار، ودهنها بالقليل من الزيت، وتوزيع المزيج عليها بالحجم المطلوب. عندما تظهر الفقاعات أعلى الكيك معناه أنه جاهز للتقليب. يتم تقليب الكيك حتى يحمر من الجانبين ويرفع جانباً. تكرر العملية السابقة حتى ننتهي من الكمية بالكامل وتصبح جاهزة للتقديم. توضع وفق بعضها مع إضافة الصوص المفضل من الشوكولاتة أو الكراميل أو المابل سيرب، أو العسل الأبيض. ويمكننا إضافة العناصر الغذائية المفضلة من المكسرات المتنوعة أو الزبدة أو الفواكه الطازجة أو المجففة. نصائح لتقديم طبق البان كيك بشكل صحي ومفيد يمكننا تقديم فطائر البان كيك بشكل صحي للغاية من خلال استبدال الدقيق بالشوفان المطحون، والذي يعتبر غني بالألياف الغذاية.

كما يمكننا استبدال السكر في الوصفة بالسكر البني أو سكر الدايت.

من الممكن تقديم البان كيك مع الفواكه المجففة والمكسرات النية الغنية بالزيوت الطبيعية والمعادن. نصائح لتقديم طبق البان كيك بشكل صحي ومفيد الوسوم

يعتبر البان كيك أحد أنواع الحلوى البسيطة والسهلة المقتبسة من المطبخ الأمريكي، والذي زادت شهرتها الكبيرة نتيجة لسهولة إعدادها وتحضيرها بشكل كبير للغاية، ويرجع اسمها إلى طريقة تحضيرها، فترجمة الاسم تعني كيك الطاسة، وبالضبط هي تعتبر كيك بسيط يتم إعداده في الطاسة على النار وبدون فرن، وهي واحدة من أكثر الوجبات خفة على الإطلاق، من الممكن الاعتماد عليها كوجبة متكاملة على الإفطار، مع إضافة العديد من العناصر الغذائية الغنية التي تجعل منها وجبة متكاملة للغاية. طريقة عمل البان كيك بسهولة في البيت طريقة عمل البان كيك بسهولة في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

حبة من البيض.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. خطوات التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج لمكونات الجافة سوياً، من الدقيق والملح والبيكنج بودر. في وعاء آخر نقوم بخفق البيض مع الحليب جيداً حتى يتجانسوا بشكل مثالي للغاية. نبدأ في إضافة الزيت والسكر إلى المزيج، مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب. نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى الخليط، والاستمرار في التقليب إلى أن نحصل على قوام ناعم مثل الكيك. نقوم بتسخين الطاسة على النار، ودهنها بالقليل من الزيت، وتوزيع المزيج عليها بالحجم المطلوب. عندما تظهر الفقاعات أعلى الكيك معناه أنه جاهز للتقليب. يتم تقليب الكيك حتى يحمر من الجانبين ويرفع جانباً. تكرر العملية السابقة حتى ننتهي من الكمية بالكامل وتصبح جاهزة للتقديم. توضع وفق بعضها مع إضافة الصوص المفضل من الشوكولاتة أو الكراميل أو المابل سيرب، أو العسل الأبيض. ويمكننا إضافة العناصر الغذائية المفضلة من المكسرات المتنوعة أو الزبدة أو الفواكه الطازجة أو المجففة. نصائح لتقديم طبق البان كيك بشكل صحي ومفيد يمكننا تقديم فطائر البان كيك بشكل صحي للغاية من خلال استبدال الدقيق بالشوفان المطحون، والذي يعتبر غني بالألياف الغذاية.

كما يمكننا استبدال السكر في الوصفة بالسكر البني أو سكر الدايت.

من الممكن تقديم البان كيك مع الفواكه المجففة والمكسرات النية الغنية بالزيوت الطبيعية والمعادن. نصائح لتقديم طبق البان كيك بشكل صحي ومفيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة تحضير البان كيك في المنزل لفطور شهي ولذيذ للأطفال وتغيير مثالي للكبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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